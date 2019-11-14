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Son Dakika Dünya Bugüne kadar keşfedilen en uzak noktadaki cismin yeni adı belli oldu: Arrokoth - Son Dakika Dünya

Bugüne kadar keşfedilen en uzak noktadaki cismin yeni adı belli oldu: Arrokoth

6 saat önce

Güneş'ten 4 milyar mil uzaklıktaki, bugüne kadar keşfedilen en uzak gök cismi "2014 MU69" resmi adına kavuştu: Arrokoth. İlk keşfedildiğinde gök cismine verilen "Ultima Thule" ismi Nazilerle olan bağı nedeniyle tartışma yaratmıştı.

Bugüne kadar keşfedilen en uzak noktadaki cismin yeni adı belli oldu: Arrokoth, System.String[]

Güneş'ten 4 milyar mil uzaklıktaki, bugüne kadar keşfedilen en uzak gök cismi "2014 MU69" resmi adına kavuştu: Arrokoth.


Amerikan yerlilerinden Powhatan halkının dilinde "gökyüzü" anlamına gelen Arrokoth'un adını verdiği gök cismi geçici olarak "Ultima Thule" olarak anılıyordu. Eski Yunan ve Romalıların dünyanın sınırlarının ötesinde en uzak yerleri tanımlamak için kullandıkları "Ultima Thule" ismi Nazilerle olan bağı nedeniyle tartışma yaratmıştı.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 07:31 
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