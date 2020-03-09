Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün - Son Dakika

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Korona virüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulundu. Yeni tip koronavirüs ile ilgili mücadelenin sürdüğünü belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugüne kadar olan başarımız elimizde olmayan nedenlerle devam edemeyebilir. Kontrol altına alamadığımız faktörler mutlaka olacaktır. Ülkemizde vaka görünmesi mümkündür" ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZDE VAKA GÖRÜNMESİ MÜMKÜNDÜR"

Tahran uçağıyla gelen yolcuların son testlerinin durumuna göre bu akşam taburcu edileceklerini kaydeden Koca," Şuan vatandaşlarımızın endişeye kapılmasını gerektirecek bir durum yok. Virüs ile mücadelede devlet organlarının tamamı ve Sağlık Bakanlığı yapılması gerekenlerin hepsini diğer hiçbir ülkenin yapmadığı kadar yaptığımızı da söylemek istiyorum. Bugüne kadar olan başarımız elimizde olmayan nedenlerle devam edemeyebilir. Kontrol altına alamadığımız faktörler mutlaka olacaktır. Ülkemizde vaka görünmesi mümkündür. Ancak yayılmasını önlemek bizim elimizde . Hepimiz görevlerini yapar devlet ve vatandaş olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirirsek ikinci büyük başarıyı elde etmiş oluruz. Dünyada yaşanan endişe durumun kendisinden daha kaygı vericidir. Karşımızdaki riskler somut ancak uyulacak kurallar basittir. Zekai Tahir'de şuan 65 kişi kaldı. Rapor alanların iş verenleriyle sorun yaşaması mümkün değildir" dedi.

"SINIRLARI KAPATMASAYDIK, TÜRKİYE'DE DE GÖRECEKTİK"

Avrupa'da alınması gereken önlemler alınmadığı için virüsün daha hızlı yayıldığını kaydeden Koca, "Avrupa'da maalesef hiçbir tedbir alınmadı. Bu tedbirlerde ağır davranıldı. Avrupa Çin'le ilişkisini kesmedi. İtalya ile hiçbir Avrupa ülkesi ilişkisini kesmedi. Şuan 106 ülkede görünür hale geldi tedbirlerin alınmamış olmasıyla. İran'la sınırlarımızı kapatmamış olsaydık. Şuan biz burada Türkiye'nin bir çok bölgesinde bu salgını görüyor olacaktık. İran'da giderek bu salgının hangi boyutta olduğunu görmüş olduk" dedi.

"SORUN KÜRESEL MÜCADELEMİZ ULUSAL"

Avrupa'da Almanya ve Fransa'da artışın daha yüksek olduğunu belirten Koca," İskandinav ülkelerine yayılıyor. Sorunun küresel olduğunu mücadelemizin ulusal olduğunu söylemek istiyorum. Bu süreçte biz bu mücadeleyi ulusal yerel kendi vatandaşımızla birliktelikle aşabiliriz. Risklerin somut olduğunu kuralların basit olduğunu söylemek istiyorum. Bugün itibar toplan vaka 109 bin 498' yükseldiğini dünya genelin de 3 bin 810 kişi hayatını kaybettiğini söylemek istiyorum. Bu arada 60 bin 762 kişinin tedavi olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Şuana kadar Türkiye'de tespit edilmiş Korona virüs vakası olmadığını bildiren Koca," 2 bin üzerinde şüpheli vakada numune çalışıldı. Son 5 günde bin 300 çalışılmışken bu numune sayısında artış olduğunu söylemek istiyorum. 2 bini geçen bir numune çalışması oldu. Hiç birinde pozitif olmadığını ifade etmek istiyorum. Virüs ülkemize gelecekse büyük ihtimalle yurt dışından yeni girişlerle yada dönüşlerle olacaktır" şeklinde konuştu.

14 GÜN KURALI

Korona virüsten korunmanın 14 kuralı olarak belirlenen kuralları hatırlatan Koca," Özellikle yurt dışından Türkiye'ye gelen vatandaşlarımıza yönelik 14 gün kuralının bilinmesini önemsiyoruz. Basit yaklaşımlar olmadığını ifade etmek istiyorum. Yurt dışından dönenler buradaki 14 günlerini evlerinde geçirsinler. Evlerinde kendilerini izole etsinler. Bulundukları ortamı sık sık havalandırsınlar. En az kişiyle maske ile temas etmeleri önemli. Yaşlı ve kronik hastalığı bulunan kişilerin özellikle bu dönemde korunması son derece önemli. 50 yaş üstü 60 yaş üstü kronik hastalığı dahil olmak üzere vatandaşlarımıza zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamasını önemle söylüyoruz. Eller normal sabunla sık sık yıkanmalı. Soğuk algınlığı belirtişinde en yakın kuruluşa gidilmelidir. Rapor alınmak gerekirse sağlık kuruluşları yeterlidir. Virüsün bundan sonra gelişi yurt dışından gelişle söz konusu olacak" dedi.