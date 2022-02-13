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Bugüne Kadar Uzayda Kaç Kişi Öldü? - Son Dakika

Bugüne Kadar Uzayda Kaç Kişi Öldü?

13.02.2022 23:44
Bugüne Kadar Uzayda Kaç Kişi Öldü?

Şimdiye kadar uzayla bağlantılı olarak 18 insan hayatını kaybetti.

Şimdiye kadar uzayla bağlantılı olarak 18 insan hayatını kaybetti. Peki bu insanlar kimlerdir?

28 Ocak 1986'da Challenger uzay mekiği, uçuşun ilk iki dakikasında uzay aracını kaldırmak için kullanılan güçlendiricilerden gelen sıcak gazın devasa ana dış yüzeye çarpmasına izin veren sızdırmazlık halkasındaki bir arıza nedeniyle kalkıştan 73 saniye sonra havaya uçtu. Hidrojen-oksijen yakıt içeren tanklar… Sivilleri uzaya göndermek için özel bir NASA programında seçilen 7 astronot hayatını kaybetti.

Ölen astronotlar; Gregory Jarvis, Christa McAuliffe, Ronald McNair, Ellison Onizuka, Judith Resnik, Michael J. Smith, Dick Scobee...

2003 yılında Columbia mekiği Dünya atmosferine yeniden girerken parçalandığı bu kazada da 7 astronot hayatını kaybetti.

UZAYDA ÖLEN İLK İNSAN

Ölen astronotların isimleri; Rick Husband, William C. McCool, Michael P. Anderson, David M. Brown, Kalpana Chawla, Laurel Clark, Ilan Ramon...

Bugüne Kadar Uzayda Kaç Kişi Öldü?
Vladimir Mikhailovich Komarov.

24 Nisan 1967'de Soyuz 1 görevinin iniş kapsülündeki paraşütün açılmadığı zaman Vladimir Komarov'du. Komarov, uzayda ölen ilk insan olarak tarihe geçmiştir.

Soyuz 11'in mürettebatı, üç hafta kaldıktan sonra uzay istasyonu Salyut 1'den ayrıldıktan sonra Kabin havalandırma valfi yapısındaki bir kusur, servis modülü ayrımında açılmasından dolayı öldü.

Ölen kozmonotların isimleri şunlardır; Georgy Dobrovolsky, Viktor Patsayev, Vladislav Volkov...

YAŞA, ÖL, TEKRAR ET: EVELYN HARDCASTLE'IN YEDİ ÖLÜMÜ

ARMSTRONG'UN ÖLÜMÜNDEKİ ŞÜPHE NE?

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NASA, Ocak, Uzay, Ölü, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Bugüne Kadar Uzayda Kaç Kişi Öldü? - Son Dakika


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