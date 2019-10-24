Son Dakika Haberleri: Bugüne kadar yapılan yatırım 600 milyon lirayı buldu
Son Dakika Ekonomi Bugüne kadar yapılan yatırım 600 milyon lirayı buldu

Bugüne kadar yapılan yatırım 600 milyon lirayı buldu

1 saat önce

BTSO, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, Bursa'daki iş dünyası kuruluşları, kamu ve üniversite temsilcilerinin katılımıyla Mesleki Gelişim ve Entegrasyon Konseyi'ni kurdu.

Bugüne kadar yapılan yatırım 600 milyon lirayı buldu, System.String[]

BTSO, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, Bursa'daki iş dünyası kuruluşları, kamu ve üniversite temsilcilerinin katılımıyla Mesleki Gelişim ve Entegrasyon Konseyi'ni kurdu. Konsey, kentte mesleki eğitim alanındaki çalışmaların tek bir merkezden yürütülmesini sağlayacak.

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 05:34 
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