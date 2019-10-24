Bugüne kadar yapılan yatırım 600 milyon lirayı buldu

BTSO, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, Bursa'daki iş dünyası kuruluşları, kamu ve üniversite temsilcilerinin katılımıyla Mesleki Gelişim ve Entegrasyon Konseyi'ni kurdu. Konsey, kentte mesleki eğitim alanındaki çalışmaların tek bir merkezden yürütülmesini sağlayacak.

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