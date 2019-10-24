Bugüne kadar yapılan yatırım 600 milyon lirayı buldu
1 saat önce
BTSO, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, Bursa'daki iş dünyası kuruluşları, kamu ve üniversite temsilcilerinin katılımıyla Mesleki Gelişim ve Entegrasyon Konseyi'ni kurdu.
BTSO, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, Bursa'daki iş dünyası kuruluşları, kamu ve üniversite temsilcilerinin katılımıyla Mesleki Gelişim ve Entegrasyon Konseyi'ni kurdu. Konsey, kentte mesleki eğitim alanındaki çalışmaların tek bir merkezden yürütülmesini sağlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 05:34
Yeni doğmuş bebeği, çöp kovasının yanına bıraktılar Arabanın çarpması sonucu tedaviye alınan köpeğin ağlaması yürek burktu Meclis'e sunulması beklenen taslakla sporcuların vergileri artırılacak NBA'in en çok kazanına yine LeBron James oldu