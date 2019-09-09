Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, "Bugünkü mesleklerin yüzde 65'i 2030-2040 yılında olmayacak. Bunların yerine yeni meslekler ortaya çıkacak. Buna göre Türkiye'nin gelecek tasarımını yapmamız lazım." dedi.