Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 15 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 778 olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugünkü vaka sayısı bin 195. Virüsün yayılımı hatalı iyimserlikten kaynaklanıyor" dedi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 15 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4 bin 778'e yükseldi. Bugün toplam 41 bin 13 test yapılırken, bin 195 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 175 bin 218 oldu. Bugünkü bin 242 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısı da 149 bin 102'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 282, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 664 olduğu açıklandı.

"VİRÜSÜN YAYILIMI HATALI İYİMSERLİKTEN KAYNAKLANIYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bugünkü vaka sayısı bin 195. Henüz iyileşmemiş hastalarımızın sayısı yaklaşık 25 bin. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki artış, beklenen artışın sınırında. Virüsün yayılımı hatalı iyimserlikten kaynaklanıyor. Maske, mesafe ve temizlik kuralına uyalım" dedi.

( Musa Erdoğan/İHA)