Bugünlerde tatlının ferahlatanı makbul

1-ARDINDA BİR TARİH VAR

Baylan, İstanbul

Şehrin önemli pastanelerinden Baylan'ın 'kup griye'si, gelmiş geçmiş en ünlü soğuk tatlılardan biri. Vanilyalı ve karamelli dondurma üzerine krem şanti, bal-badem ve karamel sosuyla yiyene lezzet şöleni yaşatıyor. Ebru Erke öneriyor. Fiyatı 35 lira. Bebek (0212) 358 07 60 Kadıköy (0216) 346 63 50

2-MUHALLEBİ ÜSTÜNE BUZ

Meşhur Bicici Abuzer Kadayıf, Adana

Adana sıcağına en iyi buz gibi bir bici bici tatlısı gider. Bici Bici Abuzer Kadayıf'ın seyyar tezgahta sattığı bu yaz tatlısı, nişastalı muhallebi üstüne buz rendesiyle servis ediliyor. Fiyatıysa 7.5 lira. Mehmet Yaşin'in önerisi. (0535) 452 06 16

3-GELENEKSELLEŞEN LEZZET

Divan Pastanesi, İstanbul

Rokoko pasta üzerinde kırmızı vişnelerle kontrast yaratan beyaz pasta kremasıyla kaplı geleneksel bir Divan tarifi… Ebru Erke "Seveni çoktur" diyor. Dilimi 40, tamamı 194 lira. (0212) 257 72 70

4-BAKLAVAYI BİR DE BÖYLE DENEYİN

Karaköy Güllüoğlu, İstanbul

Soğuk baklava hayatımıza yeni giren bir lezzet. Fıstıklı baklavanın şerbeti sütle hazırlanıyor, soğutularak servis ediliyor. Yaz günlerinde çok rağbet gören bu ürünü Karaköy Güllüoğlu'nda deneyebilirsiniz. Kilosu 70 lira. Sahrap Soysal öneriyor. (0212) 249 96 80

5-KEÇİ LORUYLA YAPILIYOR

Losta Tatlıcısı, Muğla

Haluk Özyavuz "Losta tatlısı, çıtır baklava hamuru ve keçi loruyla Muğla'nın Selimiye ilçesinde ünlü" diyor. Galip Usta'nın Losta Tatlıcısı'nda deneyebilirsiniz. Kilosu 130, porsiyonu 25 lira. (0252) 446 43 60

6-KORUYUCU İÇERMİYOR

Dondurmacı Yaşar Usta, İstanbul

Sorbe, yaz sıcaklarının en meşhur ferahlatıcılarından... Yaşar Usta'nın sorbeleri katkı maddesi kullanılmadan yapılıyor. Çağdaş Ertuna, özellikle şeftali sorbesini öneriyor. Topu 4.5, kilosu 100 lira. (0212) 325 38 64

7- BALKANLAR'DAN BİR KLASİK

Baltepe Pastanesi, İstanbul

Tüm dünyada popülarite kazanan trileçe tatlısı yumuşak keki, karamel sosu ve sütüyle yüzyıllardır Balkan mutfağının en sevilenlerinden... Aynı zamanda Baltepe Pastanesi'nin de meşhur tatlısı. Dilim fiyatı 8 lira. Ebru Erke'nin önerisi. (0212) 521 66 56

8-FRANSIZ MUTFAĞINDAN...

Liva Pastanesi, Ankara

Parfe, Fransız mutfağından sofralarımıza gelen bir tatlı. Dolapta soğutulduktan sonra dilim dilim servis ediliyor. Sahrap Soysal "Liva Pastanesi'nin fıstıklı parfesi çok iyidir" diyor. Fiyatı 27.5 lira. (0312) 468 60 61

9- ŞEKERİNİ KENDİNİZ AYARLAYIN

Mazlumlar Muhallebicisi, Eskişehir

Sumuhallebisi, şekersiz pişirilen bir tatlı. Üzerine gülsuyu ve istediğiniz kadar pudra şekeri dökerek yiyorsunuz. Mehmet Yaşin, Mazlumlar Muhallebicisi'ni öneriyor. Fiyatı 17.5 lira. (0222) 320 71 18

10- DONDURMALI...

Reyhan Pastanesi, İzmir

Sahrap Soysal "Reyhan Pastanesi'nin karamelli ya da çikolatalı 'sandey' tatlısı ferahlatıcı ve çok lezzetli" diyor. Tatlı, çikolatalı dondurmayla hazırlanıyor. Fiyatıysa 37 lira. (0232) 700 19 65