Bugünün mutlulukla bir ilgisi var - Son Dakika

Bugünün mutlulukla bir ilgisi var

20.03.2021 07:45
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STRESİN PANZEHRİ 'NİKSEN'Dr. Ecz. Metin Uyar, 'Mutluluk Doktoru' kitabının yazarıDanimarkalıların mutluluk sırrını anlatan Hygge, İsveçlilerin mutlu ve dengeli yaşam sanatı Lagom ve Japonların uzun ve mutlu yaşam sırrı Ikigai'den sonra şimdi de Hollanda'dan tüm dünyaya yayılan yeni bir akım...

STRESİN PANZEHRİ 'NİKSEN'

Dr. Ecz. Metin Uyar, 'Mutluluk Doktoru' kitabının yazarı

Danimarkalıların mutluluk sırrını anlatan Hygge, İsveçlilerin mutlu ve dengeli yaşam sanatı Lagom ve Japonların uzun ve mutlu yaşam sırrı Ikigai'den sonra şimdi de Hollanda'dan tüm dünyaya yayılan yeni bir akım var: Niksen. Time'a da haber olan, hakkında kitaplar yazılan 'Niksen', 'hiçbir şey yapmamak' veya 'boşta olmak' diye açıklanabilir. Uzmanlar bu yöntemin, şehir hayatının beraberinde getirdiği stres ve tükenmişlik gibi duyguların panzehri olduğunu, anksiyeteyi azalttığını ve yaşlanma sürecini yavaşlattığını söylüyor.

Haftada bir uygulayın

Zihnimizi rahatlatmamıza olanak sağlayan bu uygulama için örgü örmek gibi kolay ve yarı otomatik aktiviteler yapılabilir. Burada önemli olan sizi rahatlatacak şeyin ne olduğunu keşfetmeniz. Bu, ormanda etrafınızdaki ağaçları izleyip kuş seslerini dinlemek de olabilir, hayallerinize adımlarınızın eşlik edeceği bir yürüyüş de... Başlangıçta Niksen'e her gün birkaç dakikanızı ayırmanız yeterli. İdeal olanıysa haftada bir, herhangi bir yükümlülüğünüzün olmadığı bir akşamı Niksen için ayırmanız.

GÜZEL UYKU AMİGDALAYI İYİ ÇALIŞTIRIR!

Prof. Derya Uludüz, nörolog

Beynimizdeki amigdala bölgesi beynin duygusal merkezidir. Stres, öfke ve korku gibi hisler amigdalanın yönetiminde oluşur. Beynimiz yeterli oranda dinlendiğinde yani güzel bir gece uykusu aldığında, amigdala en iyi şekilde çalışır ve olaylara karşı doğru duyguların ve tepkilerin oluşmasını sağlar. Oysa uykusuz geçirdiğiniz bir gecenin ardından tüm gün huysuz ve sinirli hissedebilirsiniz. Çünkü uykusuzluk vücudumuzdaki stres seviyelerini yükselterek depresif ve mutsuz hissetmemize sebep olur.

İLKELERİNİZE UYGUN YAŞAM SÜRÜN

Prof. Dr. Zümra Atalay, mindfulness egˆitmeni

Çoğu zaman mutluluğumuzun önüne çıkan engel zihnin, olumsuz düşüncenin yararsız döngülerine düşme eğilimidir. Bu bizi bir sarmalın içine itebilir ve hayatımızı olumsuz yönde etkiler. Mindfulness meditasyonu, zihnimizin bu yararsız düşünce kalıplarına takılıp kalmamasına ve fark etmede daha becerikli olmamıza yardım eder. Bu, titizlikle zihni eğitme yöntemidir.

Birçoğumuz, bize mutluluk ve zevk vermek için sürekli olarak dış dünyadan gelen teşviklere ihtiyaç duyan, haz odaklı, zarar verici bir yüzeyselliğe kapılabiliriz. Para, ilişkiler, onay ya da başarı gibi faktörler birçok dış etmene de bağlıdır ve bizi bağımlı kılar. İlk olarak Aristoteles'in dile getirdiği gibi iyilik ve mutluluğun bir diğer biçimi de ödomanik mutluluktur. Ödomanik diye adlandırdığımız bu tür mutluluk, dış koşullara bağlı değildir; daha ziyade içsel bir hoşnutluk duygusundan ve kişinin ilkeleri doğrultusunda bir yaşam sürmesinden kaynaklanır.

GÜNE KAHVALTIYLA BAŞLAYIN

Uzm. Dyt. Emel Unutmaz Duman

Ceviz, kaju, yerfıstığı, badem, kabak çekirdeği ve ay çekirdeği, içerdikleri yüksek triptofan sayesinde vücutta serotonin salgılanmasına yardımcı olur.

Güne peynir ve yumurta içeren bir kahvaltıyla başlamak, haftada en az iki kez balık tüketmek ve haftanın diğer günlerinde de dengeli bir şekilde beyaz ve kırmızı et tüketmek vücudumuzda serotonin ve dopamin salgılanması için önemli.

Somon balığı beyin fonksiyonları için önemli olan omega-3 yağ asitlerini bolca içerir. Omega-3 yağ asitleri de ruh hali değişimlerini ve depresyonu önlemede rol oynayan dopaminin salgılanmasını sağlar.

Bitter çikolata da dopamin üretiminde önemli rol oynar. Fakat yüzde 85 kakao içeren bitter çikolatayı tercih etmek ve tüketilen miktara dikkat etmek gerekir.

PANDEMİYLE MUTLULUK ANLAYIŞIMIZ DEĞİŞTİ

İlker Küçükparlak, psikiyatr

Mutluluk, arzu ettiğimiz şeyler gerçekleştiğinde beliren bir duygu. Mutlu olmak için gayret ederken, bir yandan da bizi mutlu eden durumların geçici olduğunu, sonra başka bir şeyle mutlu olmaya gayret edeceğimizi hatırlamalıyız.

Pandemi mutluluk anlayışımızı kısmen değiştirdi. Kısıtlamalar, son derece doğal olan pek çok şeyden mahrum kalmamıza neden oldu. Ama bir yandan da önceden bize iyi gelebileceğini fark etmediğimiz eylemlerin bizi mutlu edebildiğini deneyimliyoruz.

D VİTAMİNİ ŞART

Dr. Ayça Kaya, iç hastalıkları uzmanı

Kalitesiz ve dengesiz beslenme, az su içmek, stres, fiziksel aktivite yapmamak vücudumuzda pek çok soruna neden olur. Yılda bir check-up yaptırarak vücudunuzda eksik olan maddeleri veya nelerin ters gittiğini görerek önlem almanız daha mutlu ve kaliteli bir yaşam için olmazsa olmaz.

D vitamini vücutta üretilen bir vitamin değil. Güneş ışınlarının deriye temasıyla sentezlenir. Bu nedenle 11.00-15.00 saatleri arasında, kollar ve bacaklar açık olacak şekilde yürüyüş yapmak endorfin hormonunuzu ve D vitamini seviyelerinizi arttırarak mutlu olmanıza yardımcı olur.

Ruh halinizi iyileştirmek için yeterli su içmek çok önemli. Günde 8-10 bardak su içmek hem kendinizi daha mutlu hissetmenize hem de sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.

Fiziki temasla vücudumuz oksitosin hormonu salgılar. Bu açıdan sevdiğiniz birine sarılmak, elini tutmak daha iyi ve mutlu hissetmenizi destekler.

Hücrelerimize daha çok oksijen ulaştığında kan dolaşımı hızlanır, kan temizlenir, kaslar esner. Temiz havanın ve bol oksijen almanın hem fizyolojik hem psikolojik sağlığımıza birçok faydası vardır.

Bugünün mutlulukla bir ilgisi var

Metin Uyar, Hollanda, omega 3, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Bugünün mutlulukla bir ilgisi var - Son Dakika Magazin


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