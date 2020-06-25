Buhar kazanı patladı: 1 yaralı - Son Dakika

Milas'ın Dörttepe Mahallesi'nde bulunan bir strafor fabrikasında patlama meydana geldi. Olayda yaralanan bir kişi yaralandı.

Olay sabah saatlerinde meydana geldi. İlçede faaliyet gösteren özel bir firmaya ait strafor fabrikasındaki buhar kazanı henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının çıkmadığı patlama sonrası fabrikada çalışan Mustafa Özkurt isimli kişi yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından yaralı işçi hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA