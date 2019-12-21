Buhari'den Batı Afrika ülkelerine terörizme son verme çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Buhari'den Batı Afrika ülkelerine terörizme son verme çağrısı - Son Dakika

Buhari'den Batı Afrika ülkelerine terörizme son verme çağrısı

6 saat önce

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ülkelerinin en büyük sorununun terörizm olduğunu belirtti.

Buhari'den Batı Afrika ülkelerine terörizme son verme çağrısı, System.String[]

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ülkelerinin en büyük sorununun terörizm olduğunu belirtti.

Nijerya'nın başkenti Abuja'daki devlet başkanlığı konutunda yapılan "56. ECOWAS Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı"na, topluluğa üye ülkelerin devlet başkanları, yabancı misyon temsilcileri, diplomatlar ve üst düzey yetkililer katıldı.

Nijerya Devlet Başkanı Buhari, açılışta yaptığı konuşmada, terörizmin ECOWAS'in en büyük sorunu olduğunu ifade ederek, terör eylemlerinin son bulması için daha sıkı önlem almaları gerektiğini vurguladı.

Nijer'in Tillaberi bölgesinde 11 Kasım'da düzenlenen saldırıda 70 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Buhari, "Ülkede yaşanan terör olayı çok üzücüydü. Yıllardır bölgede böyle terör olayları yaşanıyor ve bunlara son vermenin zamanı geldi." dedi.

ECOWAS Başkanı ve Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou da terör eylemleri nedeniyle bölgedeki insanlar ve ekonominin tehlike alında olduğunu ifade etti.

Issoufou, bölgede her gün terör olayı yaşandığını altını çizerek, ECOWAS liderlerinin acilen barış ve güvenli bölge kurması gerektiğini kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 08:56 Kaynak: AA
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