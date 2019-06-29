Son Dakika Haberleri: Buhari'den bölgesel güvenlik eleştirisi
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Buhari'den bölgesel güvenlik eleştirisi

1 saat önce

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Başkanı ve Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, yapılan çalışmalara rağmen bölgede hala güvenlik sorunun devam ettiğini belirterek, "Şiddet olaylarına sebep olanlara güçlü birlik mesajı göndermemiz gerekiyor.

Buhari'den bölgesel güvenlik eleştirisi, System.String[]
Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Başkanı ve Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, yapılan çalışmalara rağmen bölgede hala güvenlik sorunun devam ettiğini belirterek, "Şiddet olaylarına sebep olanlara güçlü birlik mesajı göndermemiz gerekiyor." dedi.
Nijerya'nın başkenti Abuja'daki devlet başkanlığı konutunda yapılan "55. ECOWAS Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı"na, topluluğa üye ülkelerin devlet başkanları, yabancı misyon temsilcileri, diplomatlar, üst düzey yetkililer katıldı.
ECOWAS Başkanı ve Nijerya Devlet Başkanı Buhari, açılışta yaptığı konuşmada, bölgenin gelişmesi için her türlü çalışmayı hayata geçirmelerine rağmen, güvenlik sorununun devam ettiğine işaret ederek, "Bölgelerimizde, etnik çatışma, çoban ve çiftçi çatışması, silahlı ve terör saldırıları hala devam ediyor." diye konuştu.
Buhari, bölgedeki şiddet olayları ve terör saldırıların en büyük sorun olduğuna dikkati çekerek, bu tür şiddet olaylarının son vermek için harekete geçeceklerini söyledi.
Bölgede devam eden terör olaylarına çözüm bulabilmek için ECOWAS'ın ortak strateji ortaya koyması gerektiğini belirten Buhari, şunları kaydetti:
"Son dönemlerde bölgelerimizde yaşanan olaylara baktığımızda, hedefimize ulaşmak için ortak karar almamız gerektiğini görüyoruz. Şiddet olaylarına sebep olanlara güçlü birlik mesajı göndermemiz gerekiyor. Batı Afrika'da kalıcı güvenliği tesis etmeye çalışırken, öte yandan bölgede kalıcı bir ekonomi ve sosyal gelişmelere yönelik çalışmalar yapmamız gerekiyor. Böylece, bölgedeki yoksulluk ve işsizlik oranını da azaltmış oluruz."
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:15 Kaynak: AA
Afrika, Nijerya, Muhammed Buhari, Güncel
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