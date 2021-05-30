Buharkent, huzurevi için el ele verdi - Son Dakika

Aydın'ın Buharkent ilçesinde vatandaşlar el ele vererek, huzurevinin ilçeye kazandırılması adına birlik olacak.

Buharkent Belediyesi koordinesinde ilçeye kazandırılacak olan 75 kişilik huzurevi için çalışmalara başlandı. Geçtiğimiz aylarda Aydın Valiliği başkanlığında Buharkent Belediyesi ile Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında protokol imza töreni gerçekleştirildi. Protokol imzasının ardından proje çalışmaları da hız kazanırken, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi. Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, muhtarlar ve esnafların katıldığı toplantıda Buharkent Huzurevi için el ele verilerek fikir birliği sağlandı. Birliktelik vurgusunun yapıldığı toplantıda hayırsever vatandaşlara seslenen Başkan Erol, huzurevinin yapımı için destek çağrısında bulundu.

"El birliği ile kazandıracağız"

Yerel imkanlarla yapılan yatırımlara Buharkentlilerin alışık olduğuna dikkat çeken Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol; "Buharkent Belediyesi olarak eğitim, kültür gibi birçok alanda yatırımlar yaptık. Buharkente huzurevi yapılması konusunda da vatandaşlarımızdan yoğun bir talep oldu. Biz de harekete geçerek geçtiğimiz aylarda huzurevinin yapılması için protokol imzaladık. Bakanlığımız ile görüştüğümüzde şu an için yatırımın programı içerisine alınamayacağını fakat biz yaparsak onaylayacaklarını ifade ettiler. El birliği ile vatandaşlarımızca talep edilen huzurevinin hayata geçmesini istiyoruz. İnşallah yerel imkanlarımızla da huzurevimizi ilçemize kazandıracağız" dedi.

"Başkan Erol'dan destek çağrısı"

Huzurevinin yapılmasının ardından hayırsever vatandaşlar için de bir köşe yapılacağını ifade eden Başkan Erol; "Millet Bahçesinin yanında bulunan alanda 5 bin metrekarelik bir inşaat alanına sahip olacak huzurevi, 75 kişi kapasiteli hizmete girecek. Buharkent Huzurevi için el ele vererek ilçemizin bir eksiğini daha tamamlayacağız. Zaten Buharkentliler buna alışkın daha öncede Meslek Yüksek Okulu'nu da kazandırmışız. Bu önemli tesisin ilçemize kazandırılması için hayırsever vatandaşlarımızdan da destek bekliyoruz. Buharkent olarak bunu yaparız" dedi. - AYDIN