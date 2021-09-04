Üye Girişi
Buharkent'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Buharkent'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı

04.09.2021 13:25

Buharkent'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı Aydın'ın Buharkent ilçesinde düşman işgalinden kurtuluşun 99. yıl dönümü deneniyle kutlama etkinlikleri düzenlendi.

Buharkent'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı

AYDIN - Aydın'ın Buharkent ilçesinde düşman işgalinden kurtuluşun 99. yıl dönümü deneniyle kutlama etkinlikleri düzenlendi.

Aydın'ın en doğusundan girişi olan ve Yunan işgalinden kurtulan ilk ilçe olarak tarihe geçen Buharkent'te düzenlenen törenlerde büyük coşku yaşandı. Belediye Başkanı Mehmet Erol, "İşgale karşı koyan ve yüreği bağımsızlık ateşi ile yanan halkımızın yaktığı bu ateş tüm yurda yayılarak bağımsızlık mücadelesine ve muhteşem bir zafere dönüşmüştür" dedi.

Sabah erken saatlerde başlayan kutlama ve anma etkinlikleri akşam saatlerinde kortej yürüyüşü ile devam etti. Buharkent Kaymakam Vekili Levent Küçük başta olmak üzere AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Bekir Kuvvet Erim, Belediye Başkanı Mehmet Erol, ilçe protokol üyeleri, gaziler, efeler, vatandaşlar ve çok sayıda davetlinin katıldığı kortejde mehter takımı ve atlıların önderliğinde belediye meydanına gelen topluluk burada günün anlam ve önemini belirten bir kutlama yaptı. Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasının ardından Buharkent'in kurtuluş mücadelesinde yer alan önemli isimler arasındaki Kavas Mehmet Efe anısına hazırlanan klip büyük bir coşku ile izlendi.

"Kurtuluşumuzun 99. yıl dönümü hepimize kutlu olsun"

Nazilli Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Karataş'ın konuşmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmasında "İşgale karşı koyan ve yüreği bağımsızlık ateşi ile yanan halkımızın yaktığı bu ateş tüm yurda yayılarak bağımsızlık mücadelesine ve muhteşem bir zafere dönüşmüştür" diyen Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, "Bugün Buharkent'imizin gurur günüdür. Bugün "Ya istiklal ya ölüm" diyenlerin, gelecek nesiller için, yani bizlerin bu topraklarda özgürce yaşayabilmesi için, ölümü seçtikleri gündür. Bundan 99 yıl önce Buharkent'imizde gezen düşman, milletimizin üstün mücadelesi sayesinde arkasına bakmadan kaçmıştır. Bu topraklarda yazılan kahramanlık destanını unutturmamak, gelecek nesillere taşımak hepimizin görevidir. Aziz Milletimiz, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde tüm kesimleriyle, yaşlısıyla genciyle, kadınıyla erkeğiyle milli mücadeleye katılmış, tüm olumsuz koşullara, yokluklara, zor şartlara rağmen, canını ortaya koyarak bir kurtuluş destanı yazmıştır. Bu vesileyle, Başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Kurtuluşumuzun 99. yıl dönümü hepimize kutlu olsun" dedi.

Başkan Erol'un konuşmasının ardından belediye başkanı Mehmet Erol'un girişimleri ile çalışması kısa sürede tamamlanan Kavas Mehmet Efe Zeybeği ilk kez sahne aldı. Büyük beğeni ile izlenen zeybek oyunu vatandaşların yoğun isteği üzerine ikinci kez oynandı. Zeybek gösterilerinin ardından sahne alan Mehteran takımı gösterileri ile meydanda bulunan tüm vatandaşlara ve protokol üyelerine büyük coşku yaşattı. Anma ve kutlama etkinlikleri hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Buharkent'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı
Buharkent'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı
Buharkent'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı
Buharkent'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı

Bağımsızlık, Mehmet Erol, Buharkent, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Buharkent'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Vergi levhası olmayan sığınmacılara ait işyerlerine yaptırım uygulanacak 13:08 Vergi levhası olmayan sığınmacılara ait işyerlerine yaptırım uygulanacak Son Dakika: Üzerine ahşap gardırop devrilen 6 yaşındaki Mustafa Polat hayatını kaybetti. 13:05 Son Dakika: Üzerine ahşap gardırop devrilen 6 yaşındaki Mustafa Polat hayatını kaybetti. Aşı karşıtı adam, doktorun çizdiği resim ile böyle ikna oldu 12:23 Aşı karşıtı adam, doktorun çizdiği resim ile böyle ikna oldu
Son Dakika: TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun görevden alındı, yerine Abdülkerim Murat Atik getirildi. 12:18 Son Dakika: TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun görevden alındı, yerine Abdülkerim Murat Atik getirildi. 2 yaşındaki bebeğin vücudunda sigara söndüren babadan şaka gibi savunma: Rutubetten oldu 11:56 2 yaşındaki bebeğin vücudunda sigara söndüren babadan şaka gibi savunma: Rutubetten oldu 116 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi 11:39 116 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi
Baba, oğlunun ev ödevine yardım ederken ahşap yeteneğini keşfetti 11:15 Baba, oğlunun ev ödevine yardım ederken ahşap yeteneğini keşfetti Üreticiden 18 liraya alınan Antep fıstığı, tüketiciye 120 liraya satıldı 10:51 Üreticiden 18 liraya alınan Antep fıstığı, tüketiciye 120 liraya satıldı

Son Dakika Haberleri
13:22 Günde 130 takım sıra ve masa imalatı yapan okulun yıllık cirosu 1 milyon lira
13:07 Vergi levhası olmayan sığınmacılara ait işyerlerine yaptırım uygulanacak
13:04 Son Dakika: Üzerine ahşap gardırop devrilen 6 yaşındaki Mustafa Polat hayatını kaybetti.
12:42 Astsubay Kıdemli Başçavuş Ali Altınay bir koyda başından vurulmuş halde bulundu
12:40 Arkadaşının evinde ölü bulunan genç kadının son paylaşımı kafa karıştırdı: Ruhum hayatımdan yoruldu
12:23 Aşı karşıtı adam, doktorun çizdiği resim ile böyle ikna oldu
12:18 Son Dakika: TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun görevden alındı, yerine Abdülkerim Murat Atik getirildi.
12:14 3 kızını dere yatağına götürüp silahla öldüren müezzin: Olay hayalden ibaret, kafam allak bullak
11:40 Deren Talu'nu paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü! "Bebeğim artık yasal" diyerek 18 yaşına giren kardeşiyle alkollü pozunu paylaştı
11:31 Eşini öldürmeden önce "Aldatan eşi öldürmenin cezası" ifadelerini aratmış
Günde 130 takım sıra ve masa imalatı yapan okulun yıllık cirosu 1 milyon lira Günde 130 takım sıra ve masa imalatı yapan okulun yıllık cirosu 1 milyon lira         
13:22
Öfkeden gözü döndü, kafenin ortasında husumetlisini kurşun yağmuruna tuttu Öfkeden gözü döndü, kafenin ortasında husumetlisini kurşun yağmuruna tuttu         
13:07
Arkadaşının evinde ölü bulunan genç kadının son paylaşımı kafa karıştırdı: Ruhum hayatımdan yoruldu Arkadaşının evinde ölü bulunan genç kadının son paylaşımı kafa karıştırdı: Ruhum hayatımdan yoruldu         
12:41
Bir süredir beraber olan Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu çifti ayrıldı Bir süredir beraber olan Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu çifti ayrıldı         
12:23
3 kızını dere yatağına götürüp silahla öldüren müezzin: Olay hayalden ibaret, kafam allak bullak 3 kızını dere yatağına götürüp silahla öldüren müezzin: Olay hayalden ibaret, kafam allak bullak         
12:14
Deren Talu'nu paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü! Deren Talu'nu paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü! "Bebeğim artık yasal" diyerek 18 yaşına giren kardeşiyle alkollü pozunu paylaştı         
11:40
Ağaç yüzünden tartıştığı oğlunu öldüren babadan ilginç savunma: Korkutmak için ateş ettim Ağaç yüzünden tartıştığı oğlunu öldüren babadan ilginç savunma: Korkutmak için ateş ettim         
11:36
Son Dakika: Yük treni ile minibüsün çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Yük treni ile minibüsün çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti         
11:10
Hadise, Hadise, "Reza Zarrab'dan hamile kaldı" iddialarına video paylaşarak yanıt verdi: Bir aptal, konuştuğu zaman dikkatlice dinleyin         
10:43
Bu köye gelen misafirler milyonluk konakta ücretsiz ağırlanıyor Bu köye gelen misafirler milyonluk konakta ücretsiz ağırlanıyor         
10:42
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, midye helal mi haram mı? sorusuna yanıt verdi: Şafii'yi taklit ettiğinde bunda bir sakınca olmayacaktır Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, midye helal mi haram mı? sorusuna yanıt verdi: Şafii'yi taklit ettiğinde bunda bir sakınca olmayacaktır         
10:09
Taş Ocağı protesto eden köylüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun geçişi sırasında slogan attı Taş Ocağı protesto eden köylüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun geçişi sırasında slogan attı         
09:50
Sadece bir şehirde soruldu! Son ankette yüzde 28,4 oy alan AK Parti'yi geçen CHP liderliği ele aldı Sadece bir şehirde soruldu! Son ankette yüzde 28,4 oy alan AK Parti'yi geçen CHP liderliği ele aldı         
08:59
Büyük Skandal! Ozan Tufan, maça çıkmadan Fenerbahçe'ye geri dönüyor Büyük Skandal! Ozan Tufan, maça çıkmadan Fenerbahçe'ye geri dönüyor         
19:03
Rusya'nın gündeminde bu çocuk var! Putin'in hatasını hiç çekinmeden düzeltti Rusya'nın gündeminde bu çocuk var! Putin'in hatasını hiç çekinmeden düzeltti         
16:15
Sarı-Kırmızılı takımın Oğulcan'ı, güzel sevgilisi Peri'ye evlilik teklifi etti Sarı-Kırmızılı takımın Oğulcan'ı, güzel sevgilisi Peri'ye evlilik teklifi etti         
15:57
Çalıştığı fabrikada işten çıkarılınca hayatı değişti! Şimdi ağzını bile açmadan milyonlar kazanıyor Çalıştığı fabrikada işten çıkarılınca hayatı değişti! Şimdi ağzını bile açmadan milyonlar kazanıyor         
11:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2021 13:37:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Buharkent'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement