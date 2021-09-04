Buharkent'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Buharkent'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı

AYDIN - Aydın'ın Buharkent ilçesinde düşman işgalinden kurtuluşun 99. yıl dönümü deneniyle kutlama etkinlikleri düzenlendi.

Aydın'ın en doğusundan girişi olan ve Yunan işgalinden kurtulan ilk ilçe olarak tarihe geçen Buharkent'te düzenlenen törenlerde büyük coşku yaşandı. Belediye Başkanı Mehmet Erol, "İşgale karşı koyan ve yüreği bağımsızlık ateşi ile yanan halkımızın yaktığı bu ateş tüm yurda yayılarak bağımsızlık mücadelesine ve muhteşem bir zafere dönüşmüştür" dedi.

Sabah erken saatlerde başlayan kutlama ve anma etkinlikleri akşam saatlerinde kortej yürüyüşü ile devam etti. Buharkent Kaymakam Vekili Levent Küçük başta olmak üzere AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Bekir Kuvvet Erim, Belediye Başkanı Mehmet Erol, ilçe protokol üyeleri, gaziler, efeler, vatandaşlar ve çok sayıda davetlinin katıldığı kortejde mehter takımı ve atlıların önderliğinde belediye meydanına gelen topluluk burada günün anlam ve önemini belirten bir kutlama yaptı. Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasının ardından Buharkent'in kurtuluş mücadelesinde yer alan önemli isimler arasındaki Kavas Mehmet Efe anısına hazırlanan klip büyük bir coşku ile izlendi.

"Kurtuluşumuzun 99. yıl dönümü hepimize kutlu olsun"

Nazilli Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Karataş'ın konuşmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmasında "İşgale karşı koyan ve yüreği bağımsızlık ateşi ile yanan halkımızın yaktığı bu ateş tüm yurda yayılarak bağımsızlık mücadelesine ve muhteşem bir zafere dönüşmüştür" diyen Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, "Bugün Buharkent'imizin gurur günüdür. Bugün "Ya istiklal ya ölüm" diyenlerin, gelecek nesiller için, yani bizlerin bu topraklarda özgürce yaşayabilmesi için, ölümü seçtikleri gündür. Bundan 99 yıl önce Buharkent'imizde gezen düşman, milletimizin üstün mücadelesi sayesinde arkasına bakmadan kaçmıştır. Bu topraklarda yazılan kahramanlık destanını unutturmamak, gelecek nesillere taşımak hepimizin görevidir. Aziz Milletimiz, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde tüm kesimleriyle, yaşlısıyla genciyle, kadınıyla erkeğiyle milli mücadeleye katılmış, tüm olumsuz koşullara, yokluklara, zor şartlara rağmen, canını ortaya koyarak bir kurtuluş destanı yazmıştır. Bu vesileyle, Başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Kurtuluşumuzun 99. yıl dönümü hepimize kutlu olsun" dedi.

Başkan Erol'un konuşmasının ardından belediye başkanı Mehmet Erol'un girişimleri ile çalışması kısa sürede tamamlanan Kavas Mehmet Efe Zeybeği ilk kez sahne aldı. Büyük beğeni ile izlenen zeybek oyunu vatandaşların yoğun isteği üzerine ikinci kez oynandı. Zeybek gösterilerinin ardından sahne alan Mehteran takımı gösterileri ile meydanda bulunan tüm vatandaşlara ve protokol üyelerine büyük coşku yaşattı. Anma ve kutlama etkinlikleri hatıra fotoğrafı ile son buldu.