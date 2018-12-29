Son Dakika Haberleri: Buharkent'in Osb Hayali Gerçekleşti

Buharkent'in Osb Hayali Gerçekleşti

56 dakika önce

'Yükselen kent Buharkent' sloganı ile projeler hazırlayan ve uygulamaya koyan Buharkent belediyesi, en büyük hayali olan Organize Sanayi Bölgesi Projesinde dev yatırımla Türkiye'ye örnek olacak.

Buharkent'in Osb Hayali Gerçekleşti, System.String[]
'Yükselen kent Buharkent' sloganı ile projeler hazırlayan ve uygulamaya koyan Buharkent belediyesi, en büyük hayali olan Organize Sanayi Bölgesi Projesinde dev yatırımla Türkiye'ye örnek olacak. Geçtiğimiz Cuma günü gerçekleştirilen protokol ile Türkiye'nin en büyük kablo firmaları arasında yer alan firmaya ilk etapta 90 bin metrekaresi kısmi imara açılan alanın inşaat ruhsatı teslim edildi.

Buharkent Organize Sanayi Bölgesinde devam eden kamulaştırma davalarının sona ermesinin ardından ilk inşaat ruhsatı düzenlendi. Buharkent'in en önemli projelerinden biri ve ilçeyi bölgede yukarılara taşıyacak olan Buharkent OSB'de önemli bir adım daha atıldığını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Erol, "Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığım Buharkent Organize Sanayi Bölgesi'nde göreve gelir gelmez OSB'nin kuruluş protokolünü değiştirerek ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenerek ilk adımı attığımız Buharkent Organize Sanayi Bölgesinde, 2015 yılında kamulaştırma işlemlerine başladık. Kamulaştırma davalarının 2018 yılında sona ermesiyle kısmi imar uygulamasını tamamlayıp kablo devi Seval Kablo'nun kuracağı fabrika için ilk inşaat ruhsatımızı düzenledik. Firmaya ait 90 bin metrekare inşaat alanına sahip ilk etap fabrika alanı bu haliyle Aydın'ın en büyük sanayi tesisi olacaktır. İkinci etap yapılacak fabrika ile toplamda 150 bin metrekare ile Türkiye'nin en büyük kablo fabrikası ünvanına sahip olacak" dedi.

"Firma, Aydın ihracatının üçte birini karşılayacak"

Firmanın tam kapasite çalışmaya başlaması ile birlikte Aydın ihracatının üçte birini de karşılayacağını ifade eden Başkan Erol, "İkinci etap tesisin de tamamlanması ile birlikte Türkiye'nin en büyük kablo fabrikası olarak yıllık 200 milyon doların üzerinde ihracat rakamıyla Aydın'ın toplam ihracat rakamının üçte birini karşılayacak bu sanayi tesisi Buharkent'imize ve Aydın'ımıza hayırlı, uğurlu olsun. Yükselen kent Buharkent hakettiği değerlere kavuşuyor" diye konuştu.

Belediye Başkanlık Makamında gerçekleştirilen protokol sırasında projeyi değerlendiren Başkan Erol, daha sonra inşaat ruhsatını Seval Kablo yöneticisi Hasan Turgut'a teslim etti. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:23 Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, OSB, Türkiye, Buharkent, Ekonomi
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