Buharkent'in taze inciri bayrama yetişti - Son Dakika

Buharkent'in taze inciri bayrama yetişti

İnciri ile ünlü Aydın'da Türkiye'nin ilk taze inciri hasat edilmeye başlandı.

Buharkent'in taze inciri bayrama yetişti, System.String[]

İnciri ile ünlü Aydın'da Türkiye'nin ilk taze inciri hasat edilmeye başlandı. Türkiye taze incirinin yüzde 61'ini karşılayan Aydın'da ilk taze incir hasadı ise Buharkent ilçesinde yapılıyor. En kaliteli incir olarak tescillenen sarılop cinsi taze incir diğer taze incirlere oranla Buharkent'te 15 gün erken hasat ediliyor. Buharkent Hali'nde bir araya gelen Kaymakam Kemal Ülkü, Belediye Başkanı Mehmet Erol ve üreticileri herkesi Aydın inciri yemeye davet etti.

Aydın, 7 milyonu aşan incir ağacı ile Türkiye'nin incir deposu olarak biliniyor ve ilk sırada yer alıyor. Büyük Menderes Havzasının kuzey kesiminde yer alan incir üretimi ayrıca coğrafi işareti de tescillenmiş durumda. 16 bin incir üreticisinin bulunduğu Aydın'da incir en önemli geçim kaynakları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Kuru incir üretiminde en önemli merkezlerin başında yer alam Aydın, aynı zamanda erkenci taze inciri ile Buharkent Türkiye'nin en önemli üretim yeri olarak markalaşmış durumda.

Bin 500 incir üreticisinin 15 bin dekar alanda taze incir üretimi yaptığı Buharkent'te ortalama 26 bin ton taze incir hasat edilerek iç ve dış piyasaya sunuluyor. Mevsim şartlarının uygun olmasından dolayı bu yıl daha yüksek ve daha kaliteli taze incir hasadı gerçekleştiren üretici, bir hafta önce başladığı hasat sezonunu bereketli bir şekilde sürdürüyor. Yaklaşık 20 gün daha sürmesi beklenen hasat nedeniyle ilçe toptancı halinde hareketli günler devam ediyor. Önceki yıllarda en büyük pazar olan Ukrayna, Rusya, İran, Irak ve Ortadoğu ülkelerine ihracatın kapalı olması nedeniyle kaliteli ve taze sarı incirler iç piyasaya sunulmak üzere kamyon, tır ve kamyonetlerle sevk edilmeye devam ediyor. Üretici ve ihracatçının beklentisi ise şuan ihracat için gümrük kapılarının açılması.

Bir hafta önce hasadına başlanan taze incirleri iç piyasaya göndermeye başladıklarını ifade eden İncir Tüccarı İbrahim Sancak, "Aydın'ın en erkenci İncirlerinden sarılop incirimizin şu anda alımlarına devam ediyoruz. Hava şartlarının da çok iyi olması nedeniyle incirlerimiz çok kaliteli bu sene. Tek sıkıntımız gümrükler kapalı, ihracat kapalı. İnşallah en kısa zamanda o da açılacak. İran, Irak, Suriye, ondan sonra Rusya olmak üzere ihracata başlarsak inşallah daha değerinde alıcı bulacaktır. İncirlerimiz bu sene hiç olmadığı kadar kaliteli ve güvenilir vaziyette. İçi bal dolu. Herkesin yemesini tavsiye ediyoruz" dedi.

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Aydın Çelik, yaptığı bilgilendirmede, "Aydın ilimizde 37 bin hektar alanda incir üretimi yapılmakta olup ülkemizin incir üretim alanlarının yüzde 61'i ilimizdedir. Aydın denince incir, incir denince Aydın akla gelmektedir. Buharkent ilçemiz de taze incirin başkenti durumundadır. Taze incirin çoğu bu ilçemizde yetiştirilmekte olup ülkemizin ilk taze incir, siyah incir, sarı lop incir çeşidi ilçemizden Türkiye'nin her tarafına ve ihracata gönderilmektedir. Yaklaşık 15 bin dekar alanda taze incir üretimi yapılmaktadır. İlimiz 45 bin ton incir ihracatıyla ülkemizin incir ihracatının yüzde 80'ini karşılamaktadır. Buharkent ilçemizde yetiştirilen sarı lop incir ve siyah incir erkenci çeşit olup kalitesi ile ön plana çıkmaktadır. Tüm ülkemizin dört bir yanında incirimize talep bulunmakta olup ihracatta da hemen hemen her ülkeye ihracatı gerçekleştirilmektedir. Bu sezon olumsuz hava şartları görülmemiş, herhangi bir bitki koruma ve zirai olarak olumsuz bir sonuç bulunmamaktadır. Bu yılki incir üretimimizde olumsuz bir durum bulunmayıp kalitesi ön plana çıkmaktadır. Herkes özenle, zevkle, afiyetle yiyebilir. Bütün üreticilere bereketli bir yıl olmasını diliyorum" dedi.

Buharkent'in en büyük ve en önemli ekonomik değerinin taze incir olduğunu ifade eden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, "Dünyaca ünlü sarı lop cinsi Aydın İnciri'nin en erken hasat edildiği yer Buharkent'tir. ve Buharkent taze incirin toptan ticaretinin yapıldığı tek merkezdir. O yüzden ekonomik potansiyeli ile insanların geçim kaynağı olması, en önemli değerdir bizim için. İlçemizde 25 bin ton civarında bir üretim yapılır. Buharkent ekonomisine 100 milyon civarında bir katkısı olur. O yüzden bizim vazgeçilmezimiz, en büyük değerimiz incirdir. Diğer bölgelere göre bir hafta 15 gün kadar daha erken hasadı yapılır. Kalitesi zaten üst düzeyde. Buharkentimizde taze incir üretimi ve satışı bir kültür haline gelmiştir. O yüzden bizi Aydın'ın diğer ilçelerinden ayıran en büyük özellik taze incir üretimidir. Bu sene de hava şartları iyi gidiyor. Hava koşullarına göre 40 gün daha hasat devam edecektir. Bu sene de hava şartları uygun olduğu takdirde geçen seneyi aratmayacaktır. Hem rekolte hem de kaliteyi inşallah yaşayacağız. Herkesi de taze incir yemeye davet ediyoruz. Dünyanın en kaliteli taze incirinin adresi Buharkent ilçemizdir. Bu lezzeti herkesin tatmasını isteriz herkes Aydın İncirini yesin" dedi.

Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü de, "İlçemizde yaklaşık bin 500 incir üreticisi bulunmakta. 15 bin dekar da incir üretim bahçesi bulunmaktadır. Toplamda da 276 bin ağaç bulunmaktadır. Geçen yıl TUİK verilerine göre 5 bin 888 ton incir rekoltesi olmuş olup aslında gayri resmi hesapla 26 bin ton, yani ÇKS'ye kayıtlı olmayanla birlikte 26 bin ton olarak bilinmektedir. Buharkent taze incirin ilk hasadının yapıldığı şehirdir. Çiftçilerimize güzel ve bereketli, bol kazançlı bir yıl diliyorum" dedi. - AYDIN

Buharkent, Türkiye, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.08.2020 01:03

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Buharkent'in taze inciri bayrama yetişti - Son Dakika Ekonomi
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