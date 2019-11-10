Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü'den Atatürk'ü anma mesajı

Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ile ilgili bir mesaj yayınladı. Kaymakam Ülkü mesajında, "Atatürk; milletiyle beraber yedi düvele karşı durmuş ve tarihte eşine az rastlanır kahramanlık hikayeleriyle dolu bir savaşın eşsiz lideridir" dedi.



Kaymakam Kemal Ülkü mesajında şu ifadelere yer verdi; "Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük devlet adamı, ulu önder, eşsiz lider Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete irtihalinin yıldönümünde onu bir kez daha özlemle ve rahmetle anıyoruz. Milletimizin yetiştirdiği nadide değerlerden biri olan Atatürk'ü gerek tarih sahnesinde gerekse de toplum vicdanında değerli kılan onun milletine olan inancıdır. Öyle ki o, bu inanç doğrultusunda milletiyle beraber yedi düvele karşı durmuş ve tarihte eşine az rastlanır kahramanlık hikayeleriyle dolu bir savaşın eşsiz lideri olmuştur. O, ümitlerin tükendiği bir dönemde Samsun'dan başlattığı kurtuluş mücadelesinden, Cumhuriyet'in ilanına kadar hep milletinin gücüyle hareket etmiştir."



Kaymakam Ülkü mesajının sonunda, "Bugün, mensubu olmakla gurur duyduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'nde, bağımsız ve özgür bireyler olarak yaşıyorsak bunu başta Ulu Önder Mustafa Kemal olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın adı duyulmamış kahramanlarına borçluyuz. Bu duygu ve düşüncelerle, vefatının yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun şahsında dava ve silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını bir kez daha rahmetle ve şükranla anıyorum" dedi. - AYDIN