Son Dakika Haberleri: Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü'den kandil kutlaması
Son Dakika Güncel Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü'den kandil kutlaması

Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü'den kandil kutlaması

7 saat önce

Aydın'ın Buharkent ilçesinde geçtiğimiz ay sonu görevine başlayan Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü, yayınladığı mesajla tüm Buharkent halkının ve İslam aleminin kandilini kutladı.

Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü'den kandil kutlaması, System.String[]

Aydın'ın Buharkent ilçesinde geçtiğimiz ay sonu görevine başlayan Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü, yayınladığı mesajla tüm Buharkent halkının ve İslam aleminin kandilini kutladı.


Kaymakam Ülkü, Buharkent Kaymakamlığına ait sosyal medya sayfasından yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi; "Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in dünyaya teşriflerinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili'ni, bir kez daha birlik ve beraberlik duyguları içinde idrak etmenin mutluluğuna erişmiş bulunmaktayız.


Bütün insanlığın kurtarıcısı olan Sevgili Peygamberimizin doğum yıl dönümü olan ve insanlığın dirilişinde, karanlığın aydınlığa çıkışında çok önemli bir yere sahip olan mübarek Mevlid Kandilini en güzel şekilde ve anlamına uygun olarak değerlendirmeliyiz.


İslam dini ile alemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimizin örnek hayatı ve davranışlarından dürüstlüğü, emaneti korumayı, insan haklarına uymayı, zayıf ve muhtaçlara yardım etmeyi, yetim ve kimsesiz çocuklara kol kanat germeyi, yararlı insan olmayı hayatımız boyunca kendimize prensip edinmeliyiz. Sevgili Peygamberimizin dünyayı şereflendirmesinin yıl dönümü olan Mevlid Kandilinin bütün insanlığa rahmet ve huzur getirmesini Yüce Mevla'dan niyaz eder, bütün İslam Aleminin ve Buharkentli hemşerilerimizin Mevlid Kandili'ni tebrik ederim" dedi. - AYDIN

Mevlid Kandili, Buharkent, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mevlid Kandili'nin önemi ve yapılacak ibadetler
'Bitcoin Safiye' Bursa'da yakalandı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mevlid Kandili mesajı: Bugün yeryüzü can suyuna her zamankinden daha çok muhtaçtır Bahis çetesine yapılan operasyonda 3 milyon liranın yakalanma anı kameralara yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 18:42:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü'den kandil kutlaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]