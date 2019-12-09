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Buharkent MYO'da Ermeni meselesinin gerçeği konuşuldu

6 saat önce

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Buharkent Meslek Yüksek Okulu (MYO) tarafından düzenlenen 'Ermeni Meselesi Gerçeği' adlı konferans, Buharkent Meslek Yüksekokulu Mehmet Parmaksızoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Buharkent MYO'da Ermeni meselesinin gerçeği konuşuldu, System.String[]

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Buharkent Meslek Yüksek Okulu (MYO) tarafından düzenlenen 'Ermeni Meselesi Gerçeği' adlı konferans, Buharkent Meslek Yüksekokulu Mehmet Parmaksızoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleşti.


'Haydi Buharkent Üniversiteye' projesi kapsamında düzenlenen konferanslarla sağlanan üniversite ve halk buluşması, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan'ın 'Ermeni Meselesi Gerçeği' başlığıyla sunumunu yaptığı konferans ile gerçekleşti.


Buharkent İlçe Kaymakamı Kemal Ülkü, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Buharkent Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mesut Kırmacı, Buharkent Meslek Yüksekokulu idari ve akademik personeli, Buharkent halkı ve öğrencilerin de katılımıyla gerçekleşen konferansta tarihi belgelere dayanarak anlatılanlar katılımcılar tarafından büyük ilgiyle dinlenildi.


Konferans sonunda yapılan soru cevap bölümünde ise katılımcıların soruları alınarak Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan tarafından tüm sorular yanıtlandı.


Katılımcılar tarafından büyük beğeni toplayan konferans, plaket ve çiçek takdimi ile son buldu. - AYDIN

Buharkent, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:47 Kaynak: İHA
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