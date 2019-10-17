Son Dakika Haberleri: Buharkent MYO'dan Mehmetçiğe destek
Son Dakika Güncel Buharkent MYO'dan Mehmetçiğe destek

Buharkent MYO'dan Mehmetçiğe destek

1 saat önce

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Buharkent Meslek Yüksekokulu (MYO) Türk askerlerine manevi destek için bir araya geldi.

Buharkent MYO'dan Mehmetçiğe destek, System.String[]

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Buharkent Meslek Yüksekokulu (MYO) Türk askerlerine manevi destek için bir araya geldi.


Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Mesut Kırmacı'nın öncülük ettiği, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Erol'un da katılım sağladığı etkinlikte, akademik-idari personelin yanı sıra çok sayıda öğrenci okula asılan Türk bayrağının gölgesinde toplandı.


Ülkemizin güvenliği için Barış Pınarı Harekatı'nda canını ortaya koyan kahraman Mehmetçiklerimize selam gönderen Buharkent Meslek Yüksekokulu, ordumuzun muzaffer olabilmesi için hayır dualarını da eksik etmedi. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Buharkent, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:57 Kaynak: İHA
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