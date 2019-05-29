Buharkent MYO'dan müzikli gösteri
1 saat önce
Adnan Menderes Üniversitesi Buharkent Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri, Öğretim Görevlisi Nergis Tokgöz koordinatörlüğünde dans ve müzik dersleri kapsamında hazırladıkları çalışmalarını, koro halinde ve solo performanslarla izleyenlerin beğenisine sundu.
Adnan Menderes Üniversitesi Buharkent Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri, Öğretim Görevlisi Nergis Tokgöz koordinatörlüğünde dans ve müzik dersleri kapsamında hazırladıkları çalışmalarını, koro halinde ve solo performanslarla izleyenlerin beğenisine sundu.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:05 Kaynak: İHA
Buharkent Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri'nde sahnelenen etkinlik, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Buharkent MYO Müdürü Prof. Dr. Mesut Kırmacı, yüksekokul akademik ve idari personeli ile öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi. Türk Halk Müziğini ve popüler müziği, danslar eşliğinde sergileyen öğrencilerin performansları beğeni topladı. - AYDIN
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