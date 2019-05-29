Son Dakika Haberleri: Buharkent MYO'dan müzikli gösteri
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Buharkent MYO'dan müzikli gösteri

1 saat önce

Adnan Menderes Üniversitesi Buharkent Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri, Öğretim Görevlisi Nergis Tokgöz koordinatörlüğünde dans ve müzik dersleri kapsamında hazırladıkları çalışmalarını, koro halinde ve solo performanslarla izleyenlerin beğenisine sundu.

Buharkent MYO'dan müzikli gösteri, System.String[]
Adnan Menderes Üniversitesi Buharkent Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri, Öğretim Görevlisi Nergis Tokgöz koordinatörlüğünde dans ve müzik dersleri kapsamında hazırladıkları çalışmalarını, koro halinde ve solo performanslarla izleyenlerin beğenisine sundu.

Buharkent Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri'nde sahnelenen etkinlik, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Buharkent MYO Müdürü Prof. Dr. Mesut Kırmacı, yüksekokul akademik ve idari personeli ile öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi. Türk Halk Müziğini ve popüler müziği, danslar eşliğinde sergileyen öğrencilerin performansları beğeni topladı. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:05 Kaynak: İHA
Adnan Menderes Üniversitesi, Buharkent, Güncel
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