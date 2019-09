Buharkent'te 97. kurtuluş yıldönümü coşkusu

Aydın'ın Buharkent ilçesinin, düşman işgalinden kurtuluşun 97. yıldönümü nedeniyle eşitli etkinlikler düzenlendi.



Buharkent Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu başta olmak üzere Belediye Başkanı Mehmet Erol, ilçe protokol üyeler, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlarla birlikte Muharip gazilerin de katıldığı mehter eşliğindeki kortej yürüyüşü ile başlayan kurtuluş günü etkinlikleri belediye meydanında devam etti. Belediye Meydanında bulunan Atatürk Anıtına Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenkleri sunulduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı söylenerek göndere Türk Bayrağı çekildi.



Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, "Gerektiğinde ülkesini nasıl savunabileceğini, canından vazgeçebileceğini 97 yıl önce olduğu gibi 15 Temmuz hain darbe girişiminde de göstermiştir. Güzel Buharkent'imizin de düşman işgalinden kurtuluşu hepimize kutlu olsun. Milli beraberlik ruhu Ulu Önder Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkması ile birlikte vuku bulmuştur. Aziz Türk Milleti hiçbir zaman bağımsızlığından ödün vermemiştir ve canını ve kanını vererek bağımsızlığını savunmuştur. Bugün de bağımsızlığını kararlılıkla sürdürebilmek için içeride ve dışarıdaki hainlerle mücadelesine devam etmektedir. Milli mücadelemiz her an sürmeye de devam edecektir. Aklımıza gelecek her alanda tam bağımsızlık mücadelemiz de her an devam edecektir" dedi.



Buharkent Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu'da konuşmasında, "Bugün şirin İlçemiz Buharkent'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. Yıl dönümünü birlik ve beraberlik içerisinde, coşkuyla ve heyecanla kutluyoruz. 22 Ağustos 1919'da Yunanlılar tarafından işgal edilen Buharkent, 3 yıl süren acılarla dolu yılların ardından; 03 Eylül 1922 saat 08.00'da Çolak İbrahim Bey komutasındaki akıncı müfrezesi, efeler ve yerli halkla birlikte düşmana hücum ederek çok zor şartlarda büyük bir kahramanlık göstermişler ve kutsal vatan topraklarının bağımsızlığı için kimi gazi olmuş ve kimi de şehit düşmüşlerdir. Onlara minnet ve rahmetle yad ediyoruz. Bir daha bu acılı günlerin yaşanmaması için tarihini ve geçmişini iyi bilen ve geçmişinden aldığı güçle geleceğini sağlam temeller üzerine inşaa eden nesiller yetiştirmek kurtuluş savaşındaki şehitlerimize ve gazilerimize olan borcumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle Buharkent'imizin 97. kurtuluş yıl dönümünü yürekten kutlar, kıymetli hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunarım" dedi.



Konuşmaların ardından zeybek ekibi ve mehter takımı gösterileri büyük coşku ile izlendi. - AYDIN