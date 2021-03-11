Buharkent'te her ay 10 bin kitap okunuyor - Son Dakika

Buharkent'te her ay 10 bin kitap okunuyor

11.03.2021 09:35
Buharkent'te her ay 10 bin kitap okunuyor, System.String[]

Kültür Bakanlığı işbirliğiyle Buharkent Belediyesi tarafından yeniden ilçeye kazandırılan Halk Kütüphanesi'ne vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, kütüphanede her ay ortalama 10 bin kitap okunuyor.

Kültür Bakanlığı işbirliğiyle Buharkent Belediyesi tarafından yeniden ilçeye kazandırılan Halk Kütüphanesi'ne vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, kütüphanede her ay ortalama 10 bin kitap okunuyor.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'un, girişimleriyle ilçeye yeniden kazandırılan İlçe Halk Kütüphanesine, ilçede öğrenim gören öğrenciler ve vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Kültür Bakanlığı işbirliğiyle yeniden hayata geçirilen ve her ay ortalama 10 bin kitap trafiği yaşanan kütüphanede bin 900 kayıtlı üye bulunuyor. Daha önceleri atıl vaziyette bulunan ve kimsenin faydalanamadığı bir kütüphane olduğuna dikkat çeken Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Kültür Bakanlığı işbirliğiyle çağa uygun, modern bir kütüphaneyi ilçeye kazandırdıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

"İnsanımız, kitap okuyor"

Kültür Bakanlığı ile birlikte 2016 yılında kütüphaneyi ilçeye kazandırdıklarını ifade eden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol; "Önceden sadece üçüncü katta kapısı kilitli, çocukluğumuzdan kalan kitapların olduğu, güncel kitapların olmadığı ve kimsenin faydalanmadığı bir kütüphaneydi burası. Biz bakanlığımıza gidip, kitap istediğimizi söyleyince, o zamanki bakan yardımcısı şaşırdı ve 'ilk kez bir belediye başkanı bizden kitap istedi' dedi. Hemen kütüphane genel müdürüne talimat verdi. Biz de yerimizi tahsis ettik ve Kültür Bakanlığımız ile birlikte burayı yaptık. Şuan için kütüphanemizin istatistiklerini duyunca çok mutlu oluyoruz. Aydın'da ilçeler içerisinde böyle bir kütüphane olmadığını görüyoruz. 12 bin 500 nüfuslu ilçemizde, kütüphanemize kayıtlı bin 900 üyemiz var. Ortalama her ay 10 bin kitap okunuyor ve bu çok güzel bir rakam. Demek ki insanımız kitap okuyor. Önemli olan onlara o şartları sağlamak ve o mekanları sunmak. Bizler de kültürel ve eğitime yönelik çalışmaları önemsiyoruz. Böyle bir kütüphaneyi Buharkent'e sağladığımız için çok mutluyuz. 2016 yılında burayı açtık ve yaptığımız en anlamlı hizmetlerden bir tanesi diye düşünüyorum" dedi.

Kütüphanede raf eksikliği olduğunu ifade eden Başkan Erol; "Yeni raflarımız geliyor. Sürekli yeni kitaplarımız da geliyor. Envanterimiz her geçen gün artıyor. Eksik raflarımız ile ilgili de İl Kültür Turizm Müdürümüzle de görüştük. Burada bir raf daha oluşturursak, onları da dolduracağız. Herkes kitap okusun istiyoruz ve bunu önemsiyoruz" dedi. - AYDIN

Buharkent'te her ay 10 bin kitap okunuyor
Buharkent'te her ay 10 bin kitap okunuyor
Buharkent'te her ay 10 bin kitap okunuyor
Buharkent'te her ay 10 bin kitap okunuyor

Kültür Bakanlığı, Buharkent, Hisarcık, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Buharkent'te her ay 10 bin kitap okunuyor - Son Dakika


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