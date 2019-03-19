Buharkent'te Otobüs Terminali ve Düğün Salonu Açıldı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde otobüs terminali ve düğün salonu hizmete açıldı.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde otobüs terminali ve düğün salonu hizmete açıldı.



Aydın Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Buharkent ilçesinde otobüs terminali ve düğün salonunun açılışı yapıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 2014 yerel seçimlerinde Buharkent'e verdikleri otobüs terminali, bin kişilik düğün salonu sözünü yerine getirdiklerini belirtti.



Tesislerin maliyetinin 3 milyon lira olduğunu aktaran Çerçioğlu, "Göreve geldiğimizde 60 köyün suyu yoktu. Hepsine su getirdik, üstelik yollarını da yaptık." ifadelerini kullandı.



Çerçioğlu, çiftçiye de her zaman destek olduklarını kaydetti.

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