Son Dakika Haberleri: Buharkent'te Otobüs Terminali ve Düğün Salonu Açıldı

Buharkent'te Otobüs Terminali ve Düğün Salonu Açıldı

26 dakika önce

Aydın'ın Buharkent ilçesinde otobüs terminali ve düğün salonu hizmete açıldı.

Buharkent'te Otobüs Terminali ve Düğün Salonu Açıldı, System.String[]
Aydın'ın Buharkent ilçesinde otobüs terminali ve düğün salonu hizmete açıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Buharkent ilçesinde otobüs terminali ve düğün salonunun açılışı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 2014 yerel seçimlerinde Buharkent'e verdikleri otobüs terminali, bin kişilik düğün salonu sözünü yerine getirdiklerini belirtti.

Tesislerin maliyetinin 3 milyon lira olduğunu aktaran Çerçioğlu, "Göreve geldiğimizde 60 köyün suyu yoktu. Hepsine su getirdik, üstelik yollarını da yaptık." ifadelerini kullandı.

Çerçioğlu, çiftçiye de her zaman destek olduklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:13 Kaynak: AA

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