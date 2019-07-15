Son Dakika Haberleri: Buharkent'te vatandaşlar sıcak havalara karşı uyarıldı
Son Dakika Güncel Haber

Buharkent'te vatandaşlar sıcak havalara karşı uyarıldı

2 saat önce

Buharkent Devlet Hastanesi'nde vatandaşlar sıcak havalara karşı uyarıldı.

Buharkent'te vatandaşlar sıcak havalara karşı uyarıldı, System.String[]
Buharkent Devlet Hastanesi'nde vatandaşlar sıcak havalara karşı uyarıldı.

Son ayların en sıcak günlerinin yaşandığı Aydın'da vatandaşlar sıcak havalara karşı uyarıldı. Buharkent Devlet Hastanesi'nde kurulan stantta vatandaşlara broşür dağıtılarak bilgilendirmeler yapıldı. Yaz aylarında hava sıcaklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve bazı bölgelerimizde sıcaklarla birlikte nem oranının artması sonucu sağlığımız olumsuz yönde etkileyebildiğini kaydeden yetkililer, "Sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısı artmakta ve metabolizma bu yeni duruma uyum sağlamaya çalışmaktadır. Ayrıca sıcakların etkisiyle artan terleme ile birlikte su ve mineral kaybı sonucu bayılma hissi, bulantı, baş dönmesi gibi sağlık problemlerinde görülmektedir. Sıcak havalarda besinlerin bozulma riski artmakta ve besin kaynaklı zehirlenmeler sık görülmektedir" diye konuşarak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. - AYDIN
Devlet Hastanesi, Buharkent, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 08:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Papağanın dondurmacıyla "imtihanı" vatandaşın ilgisini çekti Rize'de düğün yemeğinden zehirlenen 156 kişi hastanelik oldu Rize'de nişan yemeğinden sonra rahatsızlananların sayısı 231'e çıktı 2030'dan geldiğini söyleyen Noah'ın gerçek kimliği ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.7.2019 11:27:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Buharkent'te vatandaşlar sıcak havalara karşı uyarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]