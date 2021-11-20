Buharkent'te zincirleme trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Aydın'ın Buharkent ilçesinde meydana gelen 3 araçlı zincirleme trafik kazasında 12 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

Kaza, Aydın- Denizli Karayolu üzeri Gencelli Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta duran M.A. yönetimindeki 20 AFT 886 plakalı tır ile arkasındaki D.Ş. idaresindeki 09 F 9891 plakalı otomobile U.D.'nin kullandığı 34 CEP 708 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpman etkisi ile her iki yönden de darbe alan ortadaki otomobilde yolcu konumunda bulunan 12 yaşındaki E.Ş. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN