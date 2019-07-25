Son Dakika Haberleri: Buharkent'teki feci kazada 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Buharkent'teki feci kazada 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

1 saat önce

Aydın'ın Buharkent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Buharkent'teki feci kazada 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, System.String[]
Aydın'ın Buharkent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kaza Buharkent Kızıldere Mahallesi'nde saat 24.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli istikametinden Aydın'a doğru ilerleyen Ö.Ç. (35) idaresindeki 09 R 7939 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine karşı şeride geçerek, Aydın'dan Denizli istikametine seyir halinde olan M.T(42) idaresindeki 07 NNN 93 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile minibüs hurdaya dönerken, minibüste bulunan baba Ö.Ç hafif, kızı Elanur Çine (11) ise ağır şekilde yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Elanur Çine (11) ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. 11 yaşındaki Elanur Çine, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN
Buharkent, Aydın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 10:48 Kaynak: İHA
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