Buharkent'teki feci kazada 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Pitbull cinsi köpeğe hamile kediyi parçalatan üç çocuk yakalandı

Genç kadını "müstehcen fotoğraf" şantajı mı ölüme sürükledi?

Hamile kediyi pitbulla parçalatan çocuklardan dehşete düşüren sözler: Ben seni vursam bile üzülmem