Buharkentli Kavas Mehmet Efe, unutulmayacak - Son Dakika

Buharkentli Kavas Mehmet Efe, unutulmayacak

15.03.2021 10:10
Buharkentli Kavas Mehmet Efe, unutulmayacak, System.String[]

Buharkent Belediyesi, Milli Mücadele dönemi kahramanlarından Buharkentli Kavas Mehmet Efe'nin unutulmaması ve yeniden gün yüzüne çıkarılması için çalışmalara başladı.

Buharkent Belediyesi, Milli Mücadele dönemi kahramanlarından Buharkentli Kavas Mehmet Efe'nin unutulmaması ve yeniden gün yüzüne çıkarılması için çalışmalara başladı.

Milli Mücadele döneminin önemli illerinden olan Aydın, düşmana karşı kahramanca savaşan birçok efeleri ile birlikte "Efeler Diyarı" olarak anılmaya devam ediyor. Bu kapsamda önemli bir adım atan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Buharkent'in Milli Mücadele kahramanı Kavas Mehmet Efe'nin tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için harekete geçti. Kavas Mehmet Efe'nin adına yazılan türküye klip çekerek, kendi oluşturacakları bir halk oyunu ile tanıtmayı hedefleyen Buharkent Belediyesi, açılışına günler kalan Kent Müzesi'nde de Kavas Mehmet Efe için köşe oluşturacak.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde özellikle kültürel alanda yaptığı çalışmalarla takdir toplayan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Milli Mücadele dönemi kahramanlarına da sahip çıkıyor. Buharkent'in unutulan ve birçok kişinin dahi hatırlamadığı Kavas Mehmet Efe'nin tekrar gün yüzüne çıkarılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmalara başlayan Başkan Erol, ilçede geçmiş yıllarda görev yapan öğretmen Adnan Tasar'ın yazdığı Kavas Mehmet Efe adlı kitabın basılmasına da destek oldu. Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, önümüzdeki günlerde çekilecek olan kliple Kavas Mehmet Efe'nin tanıtılmasına katkı sağlayacaklarını ifade etti.

"Efemizi unutturmayacağız"

Buharkent'in üç yıl düşman işgalinde hatırlatan Başkan Erol, "Bu dönemde halkımız, çok acılar çekmiş. İlçemizin bir efesi olan Kavas Mehmet Efe, düşmana karşı kahramanca mücadele ediyor. Buharkent'te milli mücadeleyi yöneten kişilerin başında yer alan efemiz hayatını anlatan kitap yazıldı. İlçemizde görev yapan öğretmen Adnan Tasar'ın yazdığı Kavas Mehmet Efe adlı bu kitabın basılmasına ve dağıtılmasına katkı sağladık. Aynı zamanda adına yazılmış bir türkü olduğunu öğrendik. Belediye olarak bu türküye klip çekeceğiz. Klibi, ilçemizin tarihi ve doğal güzelliklerinin yer aldığı mekanlarda çekeceğiz. Bu klipte efemizin zeybeğini ortaya koyacağız. Önümüzdeki günlerde hizmete açacağımız Kent Müzemizde de Kavas Mehmet Efe için köşe oluşturacağız. Bu projelerimizle efemizi unutturmayacağız" dedi.

"Sorumluluklarımızı yerine getireceğiz"

Aynı zamanda Kavas Mehmet Efe'nin yaşantısıyla da bir rol model olduğuna dikkat çeken Başkan Erol, "Kavas Mehmet Efe gibi bu vatanımız için savaşan kahramanlarımızı asla unutmamız gerekiyor. Kavas Mehmet Efe bizim mirasımız. Gelecek kuşaklara aktarılması gerekiyor. Belediye olarak efemizi bu projelerimizle tanıtarak gelecek kuşaklara aktaracağız. Kavas Mehmet Efe gibi kahramanların unutulmasının önüne geçmemiz lazım. Milli mücadele ve bu kahramanlarının ruhunu yaşatmamız gerekiyor. Efelerimiz, bizim kültürümüz. Toplum olarak kültürümüze, milli mücadele kahramanlarımıza sahip çıkmalıyız. Buharkent Belediyesi olarak geçmişimize sahip çıkarak gelecek kuşaklara ulaştırılması noktasında üzerimize düşen sorumluluğu bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Buharkentli Kavas Mehmet Efe, unutulmayacak
Buharkentli Kavas Mehmet Efe, unutulmayacak

Mehmet Efe, Buharkent, Aydın, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Buharkentli Kavas Mehmet Efe, unutulmayacak - Son Dakika


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