Son Dakika Haberleri: Buikad Başarılı İş Kadınlarını Ödüllendirecek

Buikad Başarılı İş Kadınlarını Ödüllendirecek

18 dakika önce

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD), kentin başarılı iş kadınlarını seçerek ödüllendirecek.

Buikad Başarılı İş Kadınlarını Ödüllendirecek, System.String[]
Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD), kentin başarılı iş kadınlarını seçerek ödüllendirecek.


Dernek Başkanı İpek Yalçın, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, "10. İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri"nin aday belirleme sürecinin tamamlandığını söyledi.


Üç yıl önce ödül törenini ulusala açma kararı aldıklarını belirten Yalçın, Ulusal ve Yerel kategorilerde dağıttıkları ödüllerle her yıl büyük ses getirdiklerini ifade etti.

Yalçın, "4 Bursa, 3 ulusal ve BUİKAD Özel Ödülü olmak üzere toplam 8 kategoride ödül vereceğiz. Aday olan her iş kadını çok değerli. Bizim için kazanan kaybeden yok. Hepsi bu gecenin birincisi." dedi.

Ödül töreni 6 Mart Çarşamba akşamı gerçekleştirilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:30 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Boşanmak İsteyen Karısının Baba Evini Sopalarla Basınca... Kadıköy'de Çöp Konteynerinde Kadın Bacakları Bulundu

Sokak Ortasında Dehşete Düşüren Olay! Biri Tabancayla Vurdu, Diğeri Tekmeledi Tapu Müdürlüğü Önünde Dehşet Anları Kamerada...
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 12:48:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Buikad Başarılı İş Kadınlarını Ödüllendirecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]