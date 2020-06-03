BUİKAD Başkanı Eroğlu:

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eroğlu, açıklanan kredi destek paketlerinin piyasayı rahatlatacağına inandıklarını belirtti.

Eroğlu yaptığı açıklamada, dünya ekonomisinde olduğu gibi Türkiye ekonomisinde de gerek talep bazında yaşanan daralmanın gerekse de şirketlerin üretime ara vermelerinin önemli bir finansal daralmayı da beraberinde getirdiğini kaydetti.

Açıklanan kredi destek paketlerinin tüm sektörlerin yeni normal düzene alışabilmeleri ve vatandaşların da ekonomik döngüye yeniden katılabilmeleri açısından önemli bir adım olduğunu ifade eden Eroğlu, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 3 aydır kaos yaşayan ve sarsılan tüm ekonomik düzenin yeniden kendine gelebilmesi ve toparlanması için desteklerin büyük bir önemi olduğunu düşünüyoruz. En son açıklanan kredi destek paketlerinin de ilk etapta nefes aldırıcı ve piyasaları rahatlatıcı etkisi olacağına inanıyoruz."