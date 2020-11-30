BUİKAD Başkanı Eroğlu: Rakamlar umudumuzu arttırıyor

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Av. Oya Eroğlu, Türkiye'nin 3. çeyrek büyüme rakamlarının gelecek dönem için umutlandırdığını söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz- Eylül dönemini kapsayan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Ortaya çıkan tabloyu değerlendiren BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Av. Oya Eroğlu, Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 6.7 büyüdüğüne işaret ederek; "Covid-19, tüm dünya ekonomisini olumsuz etkiledi. 2020 yılında yaşadığımız şok dalgası doğal olarak Türkiye ekonomisini de olumsuz anlamda sarstı. Özellikle ikinci çeyrekte gördüğümüz düşüş eğiliminin 3. çeyrekte bir nebze olsun yukarı yönlü hareket etmesi bizleri gelecek adına umutlandırdı. Son çeyrekte de yine yukarı yönlü bir hareket bekliyoruz. Salgın vakalarında ciddi artışlar yaşanıyor. Açıklanan ekonomik destek ve tedbirlerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.

"2021 yeniden ayağa kalkma dönemi olsun"

Salgın sebebiyle küresel anlamda ciddi bir ekonomik durgunluğun yaşandığının altını çizen Başkan Av. Oya Eroğlu, Türk sanayicilerin ve iş dünyası temsilcilerinin bu durgunluğu aşabilmek için özveri ile çalıştığını vurguladı. Dernek olarak salgın sürecinde alınan tedbirler konusunda sürekli uyarılarda bulunduklarını aktaran Eroğlu; "Burada asıl üzerine durulması gereken konu; 2020 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak sanayi faaliyetlerinin sadece yüzde 8 artış gösterdiğidir. Öte yandan yine aynı dönem içerisinde finans ve sigorta faaliyetlerinin %41,1 oranında arttığını görüyoruz. Bu rakamları ülke sanayicisinin bir yıldır borçlanma ile işlerini döndürmeye çalıştığı şeklinde okuyabiliriz. BUİKAD olarak bir kez daha; devletimizin açıkladığı teşvik ve destek paketlerinin gelişmeler karşısında sürekli güncellenmesi gerektiğini vurgulamak istiyoruz. Eve kapanan 2020 ekonomisinin ardından, önümüzdeki yılın yeniden toparlanma ve güç kazanma yılı olarak görülmesi gerektiğine inanıyoruz. 2021'in tüm iş dünyamız için yeniden ayağa kalkma dönemi olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA