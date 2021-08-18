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BUİKAD Başkanı Oya Eroğlu: "Daha fazla donanım kadın istihdamını arttıracak" - Son Dakika

BUİKAD Başkanı Oya Eroğlu: "Daha fazla donanım kadın istihdamını arttıracak"

18.08.2021 15:12
BUİKAD Başkanı Oya Eroğlu:

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eroğlu çalışan kadınlara ve işverenlere çağrıda bulunarak, "Daha fazla donanım kadın istihdamını arttıracak" dedi.

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eroğlu çalışan kadınlara ve işverenlere çağrıda bulunarak, "Daha fazla donanım kadın istihdamını arttıracak" dedi.

BUİKAD Başkanı Av. Oya Eroğlu, Türkiye'nin kalkınma hedeflerine daha fazla kadın işgücü ile ulaşabileceğini belirtti. Eroğlu; Kalkınmanın temel amacının insanlara uzun, sağlıklı ve rahat bir yaşam sağlayabilmenin ve odağında 'insan' olduğunun altını çizdi. Toplumun tüm kesimlerinin hem üretim süreçlerine katılması hem de ortaya çıkan refah artışından yararlanması bunun yanı sıra yoksulluğun ve eşitsizliğin azaltılmasının sürdürülebilir kalkınma için elzem olduğunu belirtti.

"Kalkınmayı desteklemek için kadınların güçlenmesi gerekliliği, küresel ölçekte toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmaların son yıllarda giderek önem kazanmasını sağlamıştır. Mevcut veriler ve tecrübeler, kadınların güçlenmesinin, ekonomik büyümeye katkı sağlamalarının yanında gelecek nesilleri yetiştirmede ve aile sağlığı üzerinde de olumlu ve önemli etkileri olduğunu göstermektedir. Son yıllarda, küresel ölçekte, kadınların istihdama erişimi, sağlık, eğitim, iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması, erken yaşta-zorla evlilik konularında belirgin iyileşmeler sağlanmış olmasına rağmen cinsiyet eşitliği halen pek çok ülke için önemli bir müdahale alanı olmaya devam etmektedir." diyen ve Dernek olarak yıllardır kadınların iş hayatında daha fazla sorumluluk almaları adına çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Başkan Av. Oya Eroğlu, kadınların yerinin asla evleri olmaması gerektiğini vurguladı. Ürettikleri projeler ve çalışmalarla birlikte yavaş yavaş bu algıyı yıkmaya başladıklarına işaret etti.

"Örnek kadın istihdamına dikkat çekmek istedik"

Türkiye'nin halihazırda kadının iş gücüne katılım oranının düşük olduğu ülkeler arasında olduğunu belirten Eroğlu, "TÜİK'e göre kadın istihdamı son yıllarda artış gösterse de hala yüzde 30 seviyesinde. Türkiye'de çalışan her 4 kadından biri, evlendikten ve çocuk sahibi olduktan sonra işten ayrılıyor. Devlet, kadınları çalışmaya teşvik etmek için doğum izni, süt izni, emzirme odası, 150'den fazla kadının çalıştığı işyerlerine kreş şartı gibi bazı adımlar atsa da bu durum çoğu zaman pratikte uygulanmıyor. Kimi zaman işveren sorun çıkarıyor, kimi zamansa çalışanlar durumu suistimal ediyor. Geçtiğimiz günlerde Bursa'nın önemli sanayi kuruluşları arasında yer alan aynı zamanda Kurumsal Üyemiz Yeşilova Holding'in farklı bir istihdam yöntemine imza attığını gördük. Holding Yönetimi, kurumsal iletişim süreçlerinin yönetimini doğumuna yaklaşık 2 ay bulunan Gamze Demirbaş Çelebi'ye emanet etti. Bu davranışın gerekçesini irdelediğimizde gördük ki donanımlı kadınlar hayatlarında hangi evrede olursa olsun mutlaka işgücü içerisinde kendisine yer bulabiliyor. İş dünyası içerisinde yer alan kadınlarımızın sayısının artmasını arzu ediyoruz ancak kadınlarımızın da kendilerini geliştirmeye devam etmeleri gerekiyor. Burada işverene düşen sorumluluk kadar kadın çalışanların donanımsal kazanımları, hamilelik süreçlerinde iş planlamalarını yapmaları, işverenin önlerine koyduğu gelişim planlamaları önem arz ediyor. Daha fazla eğitim ve daha fazla donanım ile ülke sanayisi içerisinde kadınlarımızın yerinin artacağına inanıyoruz" açıklamasında bulundu.

Yeşilova'nın kadın çalışanlarıyla daha güçlü olduğunu söyleyen Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Yeşilova, kadın çalışanlarla birlikte sektörde fark oluşturduklarını ifade etti. Yeşilova'nın metal, turizm ve otomotiv alanında çözümler sunan şirketlerinde hem üretim hem de idari birimlerde çalışanlarının yarıya yakınının kadınlardan oluştuğunu belirten Yeşilova "Şirketlerimizde finans, üretim, satış, kalite, kurumsal iletişim, insan kaynakları gibi önemli prosesleri yürüttüğümüz alanlara kadın çalışanlarımız liderlik etmekte. Kadın çalışanlarımızın; hedefli ve planlı çalışmaları, ekip çalışmasına ve iş birliğine yatkınlıkları, olumlu ve hoşgörülü bakış açısına sahip olmaları sayesinde bu alanlardaki çalışmalarımızda sektörde fark oluşturan uygulamaları hayata geçirebiliyoruz. Bu kapsamda bizler kadınlarımıza iş hayatında fırsat eşitliği sağlayarak, onların sanayi kollarında görev almalarına destek veriyoruz. Doğası gereği 'doğum' gibi bazı özel durumlar kadınlar için hayatlarının önemli dönüm noktalarından biri oluyor. Bu süreçte doğum yapan kadın çalışanların iş hayatına dönüşünde net bir çalışma planının olması işverenin de istihdam sürecinde işini kolaylaştırıyor" dedi.

Çabalar sonuç veriyor

Kadınların da kendilerini geliştirmeye devam etmeleri gerektiğini açıklayan Eroğlu; "Kentimizin en önemli sanayi kuruluşları arasında yer alan ve BUİKAD Kurumsal Üyesi de olan Yeşilova Holding'in değerli yöneticilerini gönülden tebrik ediyorum. Kısa zaman sonra bebeğini kucağına alacak sevgili üyemiz Gamze Demirbaş Çelebi'ye ve onun birikimine güvendiler. Holdingin kurumsal iletişim yöneticisi olarak işe aldılar. Bu üyelerimiz için, derneğimiz için ve ülke sanayisi için son derece kıymetli bir örnek oldu. Başta Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova, İcra Kurulu Başkanı A. Yalçın Yeşilova ve Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Yeşilova olmak üzere tüm Yeşilova Holding yöneticilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - BURSA

BUİKAD Başkanı Oya Eroğlu: Daha fazla donanım kadın istihdamını arttıracak
BUİKAD Başkanı Oya Eroğlu: Daha fazla donanım kadın istihdamını arttıracak

Türkiye, Evlilik, Doğum, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi BUİKAD Başkanı Oya Eroğlu: 'Daha fazla donanım kadın istihdamını arttıracak' - Son Dakika Ekonomi


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