BUİKAD'dan başarılı iş kadınlarına ödül
1 saat önce
BUİKAD tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri, 6 Mart'ta sahiplerini bulacak.
BUİKAD tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri, 6 Mart'ta sahiplerini bulacak.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:10
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