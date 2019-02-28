Son Dakika Haberleri: BUİKAD'dan başarılı iş kadınlarına ödül

BUİKAD'dan başarılı iş kadınlarına ödül

1 saat önce

BUİKAD tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri, 6 Mart'ta sahiplerini bulacak.

BUİKAD'dan başarılı iş kadınlarına ödül, System.String[]
BUİKAD tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri, 6 Mart'ta sahiplerini bulacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:10 

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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