BUİKAD gelecek akademisinin rotasını danışma kurulu belirleyecek - Son Dakika

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) tarafından 2021 yılı Nisan ayında hayata geçirilen Gelecek Akademisi, yeni dönem projelerini belirlemek için deneyimli iş insanlarından oluşan bir Danışma Kurulu oluşturdu.

BUİKAD Yönetim Kurulu'nun birebir görüşmeler sonucunda oluşturduğu Gelecek Akademisi Danışma Kurulu'nda Ali İhsan Yeşilova, Ömer Kumova, Prof. Dr. Kurtuluş Kaymaz, Gökhan Yalçın, Ahmet Hakan Arslan, Mefküre Zümbülova, Berna Aşıroğlu, Özlem Baş Bayraktar, Selma Çetinkaya Türker ve İpek Yalçın yer alıyor. BUİKAD Yönetim Kurulu, Gelecek Akademisi Komitesi ve Danışma Kurulu Üyeleri ile ilk toplantısını Almira Otel'de gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Av. Oya Eroğlu, tüm katılımcılara teşekkür etti. Dernek olarak yeni bir sürece başladıklarını vurgulayan Başkan Av. Oya Eroğlu; "14 yıl önce kurulan ve son 2 yıldır gururla başkanlığını yürüttüğüm BUİKAD bayrağını her zaman daha da yukarılara taşımak için çalışıyoruz. Önceliğimiz; kadının iş hayatındaki yerinin arttırılmasıdır. Göreve geldiğimiz ilk gün 'Kadının iş hayatındaki rengi değil, dinamosu olmak için buradayız' demiştik. Bu sloganın içini doldurabilmek adına var gücümüzle uğraş vermeye devam ediyoruz. İşte tam da bu amaçla hayata geçirdiğimiz projelerden bir tanesi de BUİKAD Gelecek Akademisi oldu. Akademinin çatısı altında da ilk eğitimimiz olan mini MBA programımıza başladık. Şuan 20 katılımcı ile programımız devam ediyor. Akademinin nasıl bir yol izleyeceğini belirleyebilmek adına birbirinden kıymetli iş insanlarının yer aldığı bir danışma kurulu oluşturduk. Bugün yaptığımız toplantıda da değerli danışma kurulu üyelerimizin fikirlerine başvuracağız. Onlarla birlikte belirleyeceğimiz ana başlıklar üzerinden BUİKAD Gelecek Akademisi'nin çalışmalarına yön vereceğiz" açıklamasını yaptı. Başkan Oya Eroğlu, yapılan görüşmeler neticesinde yeni dönem için ortak bir eylem planı hazırlayacaklarını söyledi.

BUİKAD Gelecek Akademisi Başkanı Arzu Erdi ise tüm katılımcılara yürütülen proje hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Teknolojide son 5 yıl içerisinde çok önemli değişimler olduğuna işaret eden Akademi Başkanı Arzu Erdi; "Öylesine hızlı bir değişim sürecindeyiz ki; sadece 5 yıl sonra şimdiki becerilerimizin sadece 42'sini kullanabileceğimiz belirtiliyor. Bunu farklı kurumların raporlarında görebiliyoruz. Artık önceliklerimiz ve hedeflerimiz farklılaşıyor. Eğitim ve girişimcilik konusunda da benzer değişimlerin yaşanabileceği öngörülüyor. BUİKAD Gelecek Akademisi olarak genç girişimcilerimizin farklı deneyimler ve beceriler elde etmelerini, şirketlerini kurduktan sonra nasıl ayakta kalabileceklerini her anlamda değerlendirmeyi ve onlara bu konularda destek vermeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Etkinlik, Gelecek Akademisi Komitesi ve Danışma Kurulu Üyelerinin yürütülecek projeler konusunda kendi deneyim ve önerilerini paylaşmasının ardından sona erdi. - BURSA