BUİKAD, İş Yaşamında Başarılı Kadınlar Zirvesi yapacak
32 dakika önce
Bursalı iş kadınları ve yöneticilerini bir araya getiren BUİKAD, 10 yıldır düzenledikleri İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri etkinliğini bir adım öteye taşıyarak İş Yaşamında Başarılı Kadınlar Zirvesi yapacak.
Bursalı iş kadınları ve yöneticilerini bir araya getiren BUİKAD, 10 yıldır düzenledikleri İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri etkinliğini bir adım öteye taşıyarak İş Yaşamında Başarılı Kadınlar Zirvesi yapacak.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:57
Meral Akşener: Celal Adan hepimize 'Nesebi gayrı sahih' dedi
200 bin kamu işçisinin gözü hükümetin zam teklifinde
Kıdem tazminatı reformu Kalkınma Planı'nda
İstanbul Havalimanı'nda bagaj bandına giren kadın herkesi şaşkına çevirdi