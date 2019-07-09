Son Dakika Haberleri: BUİKAD, İş Yaşamında Başarılı Kadınlar Zirvesi yapacak
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BUİKAD, İş Yaşamında Başarılı Kadınlar Zirvesi yapacak

32 dakika önce

Bursalı iş kadınları ve yöneticilerini bir araya getiren BUİKAD, 10 yıldır düzenledikleri İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri etkinliğini bir adım öteye taşıyarak İş Yaşamında Başarılı Kadınlar Zirvesi yapacak.

BUİKAD, İş Yaşamında Başarılı Kadınlar Zirvesi yapacak, System.String[]
Bursalı iş kadınları ve yöneticilerini bir araya getiren BUİKAD, 10 yıldır düzenledikleri İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri etkinliğini bir adım öteye taşıyarak İş Yaşamında Başarılı Kadınlar Zirvesi yapacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:57 
Ekonomi
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