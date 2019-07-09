BUİKAD, İş Yaşamında Başarılı Kadınlar Zirvesi yapacak

Bursalı iş kadınları ve yöneticilerini bir araya getiren BUİKAD, 10 yıldır düzenledikleri İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri etkinliğini bir adım öteye taşıyarak İş Yaşamında Başarılı Kadınlar Zirvesi yapacak.

Bursalı iş kadınları ve yöneticilerini bir araya getiren BUİKAD, 10 yıldır düzenledikleri İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri etkinliğini bir adım öteye taşıyarak İş Yaşamında Başarılı Kadınlar Zirvesi yapacak.

Haber Yayın Tarihi :

Meral Akşener: Celal Adan hepimize 'Nesebi gayrı sahih' dedi

200 bin kamu işçisinin gözü hükümetin zam teklifinde

Kıdem tazminatı reformu Kalkınma Planı'nda

İstanbul Havalimanı'nda bagaj bandına giren kadın herkesi şaşkına çevirdi