Bujiteri mağazasında 'kahve' kavgası - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bujiteri mağazasında 'kahve' kavgası - Son Dakika

Bujiteri mağazasında 'kahve' kavgası

6 saat önce

Eskişehir'de bir bujiteri mağazasında, müşterinin, elinde kahve olan mağaza çalışanının koluna çarpması sonucu çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Bujiteri mağazasında 'kahve' kavgası, System.String[]

Eskişehir'de bir bujiteri mağazasında, müşterinin, elinde kahve olan mağaza çalışanının koluna çarpması sonucu çıkan tartışma kavgaya dönüştü.


Olay, Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesinde yaşandı. Alınan bilgilere göre; dün saat 15.00 sıralarında cadde üzerindeki bir bujiteri mağazasına Seher G. (48) ve kızı Hasret G. (24) geldi. Bir süre içerideki takılara bakan anne Seher G., elinde neskafe bardağı olan mağaza çalışanı Şule Y.'nin (26) koluna çarptı. Ardından iki taraf arasında meydana gelen tartışma kavgaya dönüştü. Polis ekiplerinin olay yerine intikal etmesiyle ayrılan tarafların şikayetçi olması sebebi ile olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Arifiye, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:03 Kaynak: İHA
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