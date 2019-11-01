Son Dakika Haberleri: "Bukalemun Projesi" 4 Kasım'da sahnelenecek
Son Dakika Güncel 'Bukalemun Projesi' 4 Kasım'da sahnelenecek

"Bukalemun Projesi" 4 Kasım'da sahnelenecek

7 saat önce

"Bukalemun Projesi" başlıklı Anadolu rock konseri, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 4 Kasım'da Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda sahnelenecek.

"Bukalemun Projesi" başlıklı Anadolu rock konseri, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 4 Kasım'da Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda sahnelenecek.

"Enstrümantal müziğin olanaklarını zorlayan şef" olarak işaret edilen Hakan Şensoy'un yönettiği konserde, solist olarak Çağ Erçağ ve Nurkan Renda müzikseverlerle buluşacak.

Solistlere ise bas gitarda Levent Candaş, tuşlu çalgılarda Uğur Gülbaharlı ve vurmalı çalgılarda Emre Günay eşlik edecek.

Projenin repertuvarında yer alan Özkan Uğur'un "Sude", Melih Kibar'ın "Çoban Yıldızı", Orhan Gencebay'ın "Hatasız Kul Olmaz", Samir Yazbek'in "WeliWeli Men HobbounWeli", Erkin Koray'ın "Estarabim", Özer Şenay'ın "Arap Saçı" ve Cem Karaca'nın "Namus Belası"nın yanı sıra birçok eser seslendirilecek.

Hakan Şensoy'un eser düzenlemelerini gerçekleştirdiği proje, 2015 yılında Çağ Erçağ ile Hakan Şensoy'un bir konserin program seçimini tartıştıkları sırada, yine Şensoy'un "Biraz renk değiştirelim" cümlesi üzerine ortaya çıktı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:30 Kaynak: AA
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