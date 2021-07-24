Buket Aydın'dan derin göğüs dekolteli cesur poz

Sunucu Buket Aydın, bu kez Emir Sarıgül ilişkisiyle değil sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla gündem oldu. Son olarak Haber Global'de program yapan Aydın, tatil için Bodrum'u seçti. Gümüşlük'te bir mekana giden sunucu, çektirdiği fotoğraflarla göz kamaştırdı.

FİT GÖRÜNÜMÜ DİKKAT ÇEKTİ

Derin göğüs dekolteli kırmızı elbise giyen Aydın'ın güzelliği ve fit vücudu dikkat çekti. Hikayesinden peş peşe pozlarını paylaşan ünlü sunucu Aydın, son zamanlarda daha çok özel hayatıyla gündeme geliyordu.

EMİR SARIGÜL İLE BARIŞMIŞLARDI

Kısa süre önce Emir Sarıgül ile olan bir yıllık ilişkisini noktaladığını, asla ve kata tekrar bir araya gelmeyeceklerini söyleyen Buket Aydın, Emir Sarıgül ile Yeniköy'de sevgilisinin teknesine binerken görüntülenmişti.