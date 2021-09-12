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Buket Aydın'dan estetik açıklaması! 12 yıl önceki halini paylaştı... - Son Dakika

Buket Aydın'dan estetik açıklaması! 12 yıl önceki halini paylaştı...

12.09.2021 14:49
Buket Aydın'dan estetik açıklaması! 12 yıl önceki halini paylaştı..., System.String[]

Yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen ana haber sunucusu Buket Aydın, Instagram'dan hayranlarının sorularını yanıtladı. Ünlü sunucu, estetikle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Snob Magazin'in haberine göre; Sunucu Buket Aydın, Instagram'dan soru-cevap yaptı. Aydın, "Estetiksiz halinizle şu anki haliniz arasında dağlar var. Ona ne diyeceksiniz?" sorusuna, 12 yıl önceki karesini yayınlarak, "Ama sanırım şu an beni çok güzel buluyorsunuz sorun bu... Bu da güzel bir şey. Burada 24 yaşındayım ve bence o zamanda gayet iyiymiş tekrar söylüyorum yüzümde estetik operasyon yok" yanıtını verdi.

Aydın, "Hayatta en büyük pişmanlığınız neydi?" sorusuna ise, "Ben hiç bir şeyden pişman olmam yaşanması gerekiyordu, yaşanmıştır" cevabını verdi.

Sunucu, "Dolgu yaptırıyor musunuz? Yüzünüzde hangi işlemler var? (Cerrahi ya da değil)" sorusuna, "En çok gelen soru bu... Özellikle dudakları hakkında... Ne dudağımda ne yüzümde herhangi bir cerrahi işlem yok. Yüzümde botoks ve dolgu var ama çok değil belirli aralıklarla hafif dokunuşlar" cevabını verdi.

Buket Aydın'dan estetik açıklaması! 12 yıl önceki halini paylaştı...
Buket Aydın'dan estetik açıklaması! 12 yıl önceki halini paylaştı...
Buket Aydın'dan estetik açıklaması! 12 yıl önceki halini paylaştı...
Buket Aydın'dan estetik açıklaması! 12 yıl önceki halini paylaştı...

Buket Aydın, Instagram, Estetik, Aydın, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Buket Aydın'dan estetik açıklaması! 12 yıl önceki halini paylaştı... - Son Dakika Magazin


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