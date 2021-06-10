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Buket Aydın'dan evlilik iddiasına flaş yanıt! - Son Dakika

Buket Aydın'dan evlilik iddiasına flaş yanıt!

10.06.2021 12:19
Buket Aydın'dan evlilik iddiasına flaş yanıt!, System.String[]

Ünlü sunucu Buket Aydın ile iş insanı Emir Sarıgül'ün evleneceği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Buket Aydın, basına yansıyan evlilik haberine ateş püskürdü. İşte detaylar...

Evlilik haberini yalanlayan Buket Aydın, "Bence yılın bombası ne biliyor musunuz? Bu yaptığınız yalan haber! Nasıl beni aramadan bu kadar emin bir ifade ile 'Bu akşam düğün var' dersiniz?

Konu başkaları olunca teyit etmeden haber yazmayan siz ben olunca bir telefon açamıyor musunuz? Ayıp bu!" diyerek isyan etti.

İşte Buket Aydın'ın Instagram'dan yaptığı o paylaşım:

BUKET AYDIN KİMDİR?

Buket Aydın, İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu.

Attila İlhan'ın şiirleri üzerine master yaparak yüksek lisansını tamamladı. Kadıköy'de bulunan Kuşdili Spikerlik ve Sunuculuk Kursu'nda eğitim alarak iyi dereceyle mezun oldu. Bir sene özel bir radyoda haber spikerliği yaptıktan sonra Kanaltürk kanalına girerek spor bülteni ve daha sonra sabah haberleri ve hafta sonu ana haber bültenlerinde sunuculuk yaptı.

2009 yılında CNN Türk kanalında haber sunuculuğu yaptı. 2010 yılında TRT Türk kanalına geçerek "Gümüş Hilal" adlı programın sunuculuğu yapan Buket Aydın 2011 yılı Nisan ayında yeniden yapılanmaya geçen NTV'ye transfer olarak haber kuşaklarında sunuculuk yapmaya başladı.

NTV'de hafta içi 23.00'da başlayan Gece Bülteni Kuşağını ve 20: 00'da başlayan Ana Haber Bültenini sunan Aydın 2018 yılının Mayıs ayında Kanal D'ye geçiş yaparak burada Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başlamıştır.Aynı zamanda 2018'den 2019'a kadar Demirören Medya'nın diğer kanalı olan CNN Türk'te 40 adlı programının sunuculuğunu da yapmıştır.

2019 yılının Ocak ayında Kanal D Haber Dairesi Başkanlığı görevine getirilmiştir. 9 Mayıs 2020 tarihi itibari ile Kanal D, CNN Türk ve Demirören Medya Grubu'nda üstlendiği görevlerden ayrıldığını duyurmuştur.

11 Ocak 2021 tarihinde Haber Global ile anlaşan Buket Aydın, kanalda "Buket Aydın ile Koltuk" programının sunuculuğunu halen sürdürmektedir. Aydın, aynı zamanda Nişantaşı Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü öğretim görevlisidir.

2013 yılında iş adamı Erce Baykal'la evlenmiştir. 13 Mayıs 2020 tarihinde, eşi Baykal'dan tek celsede boşanmıştır.

Buket Aydın'dan evlilik iddiasına flaş yanıt!
Buket Aydın'dan evlilik iddiasına flaş yanıt!
Buket Aydın'dan evlilik iddiasına flaş yanıt!
Buket Aydın'dan evlilik iddiasına flaş yanıt!

Buket Aydın, CNN Türk, Evlilik, Aydın, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Buket Aydın'dan evlilik iddiasına flaş yanıt! - Son Dakika Magazin


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