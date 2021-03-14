Buket Aydın son derece mutlu...

Uzun bir aradan sonra Haber Global kanalında ekrana geri dönen sunucu Buket Aydın, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. 'Buket Aydın ile Koltuk' programıyla izleyici karşısında olan sunucu, aldığı tepkilerden ve geri dönüşlerden son derece mutlu olduğunu söyledi. Aydın, "Şu anda tüm enerjimle programıma çalışıyorum. Harika bir ekiple güzel bir iş yapıyoruz. Uzun zaman olmuştu ekranlarda olmayalı, geri dönüşler ve aldığımız yorumlar harika. Şu an için, yeni yayın sezonu başlayana kadar tüm gücümle ve enerjimle yeni başladığımız program için çalışacağız" açıklamasında bulundu.