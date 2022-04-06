SPOR Buket Gülübay Biz 'winner' bir takımız - Son Dakika
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SPOR Buket Gülübay Biz 'winner' bir takımız

06.04.2022 21:21

SPOR Buket Gülübay Biz 'winner' bir takımız'En son biz kazandık, yine biz kazanacağız'Ata SELÇUK - Mustafa AKIN İSTANBUL, (DHA) - CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında VakıfBank'ın Fenerbahçe Opet'i altın sette mağlup ederek finale yükselmesinin ardından sarı-siyahlı...

SPOR Buket Gülübay Biz 'winner' bir takımız

'En son biz kazandık, yine biz kazanacağız'

Ata SELÇUK - Mustafa AKIN İSTANBUL, (DHA) - CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında VakıfBank'ın Fenerbahçe Opet'i altın sette mağlup ederek finale yükselmesinin ardından sarı-siyahlı ekibin pasörlerinden Buket Gülübay, galibiyeti değerlendirdi.

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Gülübay, 'Fenerbahçe çok güçlü bir takım. Bunu dile getirmeme bile gerek yok, bütün Türkiye görüyordur. Bize de çok iyi hazırlanmışlardı. İlk 2 sette biz çok tutuk başladık, onlar da çok iyi başladı. Daha sonrasında 3'üncü sette biraz açılmaya başladık. Bence biz biraz 'winner' bir takımız. Kazanılacak bir maç varsa, kazanan biz oluyoruz. Umarım finalde de böyle olur. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum, takım arkadaşlarımı da can-ı gönülden kutluyorum? dedi.

'EN SON BİZ KAZANDIK, YİNE BİZ KAZANACAĞIZ'

Finalde karşılaşacakları Imoco Conegliano ile ilgili konuşan Buket Gülübay, 'Imoco da çok güçlü bir takım. Bir biz, bir onlar kazanıyor şeklinde gidiyor. Ama ben bunun değişeceğini düşünüyorum. En son biz kazandık, bir daha biz kazanacağız inşallah. Onlar da eminim ki çok iyi hazırlanacaklar bize, biz de öyle. Çalışmaya tam gaz devam edeceğiz. Final tek maç üzerinden, iyi olan kazanacak' diye konuştu.

SPOR Buket Gülübay Biz 'winner' bir takımız
SPOR Buket Gülübay Biz 'winner' bir takımız
SPOR Buket Gülübay Biz 'winner' bir takımız

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Kaynak: DHA

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