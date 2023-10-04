Buket Yıldırım Sönmez kimdir? Mesleği nedir?

Buket Yıldırım Sönmez, 27 yaşındadır ve aslen Çankırılıdır. Bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmuş olan Buket, Gelin Evi yarışmasına yarışmacı olarak katılarak televizyon dünyasında da adını duyurmuştur. Ancak asıl çıkışını sosyal medya platformlarında gerçekleştirmiştir.

Özellikle TikTok platformunda paylaştığı videolar, geniş bir takipçi kitlesi edinmesini sağlamıştır. Mizah dolu içerikleri ve yaratıcı videolarıyla kısa sürede TikTok'ta 2 milyon takipçiye ulaşan Buket Yıldırım, izleyicilerine keyifli anlar yaşatmaktadır. Ayrıca, Instagram hesabı da aktif bir şekilde takip edilmekte olup @buketyildirims kullanıcı adıyla 710 bin takipçisi bulunmaktadır. İnstagram'da da paylaştığı içeriklerle takipçilerine pozitif deneyimler sunmaktadır.

Buket Yıldırım, sosyal medya platformlarında paylaştığı içeriklerle izleyicilerine gülmeyi ve keyifli vakit geçirmeyi hedeflemektedir. Takipçilerinin destek ve geri bildirimleri onun için büyük bir motivasyon kaynağıdır. Kendisi, "Komik ve eğlenceli videolar çekmeyi seviyorum. Takipçilerim bana hep destek oluyorlar. İçerikleri beğendiklerine de dönüşleri oluyor, beğenmediklerinde bana uyarı olarak dönüt sağlıyorlar. Onlara bir faydam olduğunu düşündüğümde, iyi ki bu işi yapıyorum diye kendi kendime daha çok huzur buluyorum." şeklinde açıklamalarda bulunarak izleyicilerine olan minnettarlığını ifade etmektedir.

Buket Yıldırım Sönmez, mizahi yeteneği ve pozitif enerjisiyle sosyal medya dünyasında kendine özgü bir yer edinmiş ve izleyicilerine gülümsemeyi sağlamak onun için önemli bir değer haline gelmiştir.