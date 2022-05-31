Büklükale'de Hitit dönemine ait yeni binalar araştırılıyor - Son Dakika
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Büklükale'de Hitit dönemine ait yeni binalar araştırılıyor

31.05.2022 11:01
Büklükale'de Hitit dönemine ait yeni binalar araştırılıyor

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki Büklükale mevkisinde devam eden kazılarda, Hitit dönemine ait yeni binaların çıkarılması hedefleniyor.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki Büklükale mevkisinde devam eden kazılarda, Hitit dönemine ait yeni binaların çıkarılması hedefleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2009 yılında başlatılan kazı çalışmaları, her yıl mayıs ve haziran aylarında devam ediyor.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Japonyalı Doç. Dr. Kimiyoshi Matsumura, AA muhabirine, 20 kişilik ekiple kazı çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kazı hakkında bilgiler veren Matsumura, şöyle konuştu:

"Bu yıl, Hitit dönemine ait sıralı 2 odanın çıkarılmasını amaçlıyoruz. Bunları tam olarak inceleyeceğiz. Bunun altında da daha büyük taşlarla yapılmış binalar görünüyor. O seviyeye kadar inmeye çalışacağız. Burasının milattan önce 2000 yılında çok önemli bir şehir olduğunu 'aşağı şehir' olmasından anlıyoruz. Burası hangi şehirdi, tarihi ve Hitit tarihi için hangi rolü oynamış onları anlamak için çalışıyoruz. Arkeolojide ne çıkacağı belli olmaz. Şimdiye kadar yaptığımız çalışmalarda Hitit kraliyet ailesiyle yoğun ilişkisi olan bir şehir, yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı."

Bölgenin Roma döneminde de yerleşim yeri olduğu değerlendiriliyor

Matsumura, araştırmalarda "aşağı şehir" surunun dışında da yerleşim yerleri olduğunu tespit ettiklerini dile getirdi.

Hem mimarilerin hangi döneme ait olduğunu tespit etmek hem de 3. sit alanı bölgesinin mümkünse birinci sit alanına yükseltilip, çok iyi şekilde gelecek nesillere bırakılması için sondaj çalışması yaptıklarını anlatan Matsumura, şunları kaydetti:

"Sondaj sonucunda orada Selçuklu dönemine ait bir mimari ortaya çıktı. Büyük ihtimalle Kızılırmak üzerindeki Selçuklu dönemine ait Çeşnigir köprüsüyle ilişkili bir yerleşim yeri olduğu anlaşıldı. Hatta onun altında çok sert tabakalar tespit ettik. O sert tabakaların içerisinde Roma dönemine ait bazı malzemeler ve sikke de çıktı. Burada Roma döneminde de iskan olduğu anlaşıldı. Sert tabaka çok derin olduğu için onun altına inemedik. Belki de onun altında bizim istediğimiz milattan önce 2000 yılına ait yeni yerleşim yeri olma ihtimali de var."

Dört kültür katı tespit edilmişti

"Aşağı şehir" ve "yukarı şehir" olmak üzere iki arkeolojik alandan oluşan Büklükale mevkisinde, önceki yıllarda yapılan kazılarda, birinci katmanda Osmanlı dönemi, ikinci katmanda Demir Çağı, üçüncü katmanda Geç Tunç Çağı, dördüncü katmanda ise Eski Tunç Çağı olmak üzere dört kültür katı tespit edilmişti.

Özellikle üçüncü katmandaki kazılarda çıkarılan cam şişe, Hitit İmparatorluğu dönemine tarihlenen çivi yazılı tablet ve panter başı, önemli buluntular arasında gösterilmişti. Yine Asur Ticaret Kolonileri Çağı'nın sonundan Hitit döneminin başlangıcına kadar iskan edilen ve saray olduğu değerlendirilen büyük bir mimari tespit edilmişti.

Bölgenin, milattan önce 2000 yılının ikinci yarısında Hitit İmparatorluğu döneminde önemli bir şehir merkezi olduğu ortaya çıkarılmıştı.

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Kaynak: AA

Karakeçili, Kırıkkale, Turizm, Roma, Güncel, Son Dakika

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