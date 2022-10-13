Fransa, Romanya'daki Askeri Varlığını Artıracak - Son Dakika
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Fransa, Romanya'daki Askeri Varlığını Artıracak

13.10.2022 11:34
Fransa, Romanya'daki Askeri Varlığını Artıracak

BÜKREŞ, 13 Ekim (Xinhua) -- Romanya Savunma Bakanlığı'ndan Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre Fransa, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) konuşlu muharebe gruplarını güçlendirmek amacıyla Ekim sonuna kadar Romanya'nın orta kesiminde zırhlı personel taşıyıcıları ve tanklar konuşlandıracak.

BÜKREŞ, 13 Ekim (Xinhua) -- Romanya Savunma Bakanlığı'ndan Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre Fransa, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) konuşlu muharebe gruplarını güçlendirmek amacıyla Ekim sonuna kadar Romanya'nın orta kesiminde zırhlı personel taşıyıcıları ve tanklar konuşlandıracak.

Açıklamaya göre, Fransa Ordusu'nun bir zırhlı personel taşıyıcı bölüğü ile bir Leclerc tank bölüğü, Romanya'nın orta kesimindeki Cincu kasabasına hem ray hem de tekerlekler üzerinde gönderilecek.

NATO Muharebe Grubu İleri Varlığı (BGFP), Mayıs ayında Romanya'da, ülkede konuşlanmış NATO Mukabele Kuvveti içindeki müttefik çok uluslu unsurları dönüştürerek kuruldu.

Fransa liderliğindeki muharebe grubu Cincu'daki Müşterek Ulusal Eğitim Merkezi'nde konuşlandırıldı ve burada Romanya Ordusu ile birlikte görev ve eğitim faaliyetleri yürütüyor.

Medyada çıkan haberlere göre, Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu Salı günü yaptığı açıklamada, Fransa'nın Romanya'daki askeri varlığını artırmayı hedeflediğini ve buraya ek zırhlı araçlar ve tanklar konuşlandıracağını söyledi.

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Kaynak: Xinhua

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