Bükreş Büyükelçisi Aramaz: Bursalı firmaların Romanya'daki ticari etkinliği artıyor - Son Dakika

Bükreş Büyükelçisi Aramaz: Bursalı firmaların Romanya'daki ticari etkinliği artıyor

TÜRKİYE'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz, Türkiye'nin Romanya'da son derece güçlü ekonomik varlığı bulunduğunu belirterek, "Bursalı firmaların ülkedeki ticari etkinliğini artırmasından memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Bükreş Büyükelçisi Aramaz: Bursalı firmaların Romanya'daki ticari etkinliği artıyor, System.String[]

TÜRKİYE'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz, Türkiye'nin Romanya'da son derece güçlü ekonomik varlığı bulunduğunu belirterek, "Bursalı firmaların ülkedeki ticari etkinliğini artırmasından memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) iş birliğinde düzenlenen online seminerler devam ediyor. Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz, Bükreş Ticaret Müşaviri Sude Gürcan, Köstence Ticaret Ataşesi Kadir Yazıhan ve DEİK Türkiye- Romanya İş Konseyi Başkanı Ömer Süsli'nin konuşmacı olarak katıldığı Romanya Pazarı ve Ticaret Yatırım İmkanları Semineri, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener'in moderatörlüğünde gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Taşdemir ve UİB Genel Sekreter Yardımcısı Birgül Polat'ın da katıldığı seminerde Türkiye ve Romanya ticari ilişkileri, potansiyel sektörler ve yeni iş fırsatları değerlendirildi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Romanya'nın, Doğu Avrupa'nın coğrafi ve stratejik olarak önemli ülkelerinden biri olduğunu söyledi. Bursa ve Romanya arasındaki ticaret hacminin 2019 yılında 460 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirten Şener, 866 firmanın Bursa'dan Romanya'ya ihracat yaptığı bilgisini verdi. Şener, Bursa'da Romanya sermayeli 5 üretici firmanın faaliyet gösterdiğini kaydetti. 'BURSA'NIN ROMANYA PAZARINDAKİ ETKİNLİĞİ ARTIYOR'Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz, Türkiye ile Romanya'nın köklü kültürel ve tarihi bağlara sahip olduğunu belirtti. 90'lı yıllardan itibaren Romanya'da yerleşik ve güçlü Türk iş camiasının oluşmaya başladığını anlatan Aramaz, "Romanya'da hemen her sektörde ülkemizi temsil eden çok güçlü firmalarımız var. Buradaki firmalarımızın başarıları, ekonomik ilişkilerimize önemli katkılar sunuyor. Bursalı firmalarımızın da Romanya'ya ilgisinin artmasından memnuniyet duyuyoruz. Geçtiğimiz aylarda Durmazlar Holding'in Resita Belediyesi ile imzaladığı tramvay üretim anlaşması törenine katılmıştım. Coşkunöz Holding ile buradaki yatırımları için sürekli yakın temas halindeyiz. Türkiye'nin her bölgesinden Romanya'ya yatırımların gelmesi, ülkeye ihracat rakamlarımızın artmasını hedefliyoruz. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'na da bu önemli toplantı için teşekkür ediyorum" dedi.'TİCARET HACMİ 6,8 MİLYAR EUROYA ULAŞTI'Romanya Bükreş Ticaret Müşaviri Sude Gürcan da Romanya'nın Balkan coğrafyası ve Doğu Avrupa'da Türkiye'nin en önemli ticaret partneri olduğunu söyledi. Romanya'nın 76 milyar dolar ihracatı, 88 milyar dolar ithalatı olduğunun bilgisini veren Gürcan, "Türkiye, Romanya'nın en fazla ithalat yaptığı ülkeler arasında 7., ihracat yaptığı ülkeler arasında ise 8. sırada yer alıyor. AB ülkeleri dışında Romanya'nın en önemli partneri durumundayız. 2019 yılında toplam ticaret hacmimiz 6,8 milyar dolar olarak gerçekleşti" diye konuştu.'83,9 MİLYAR EURO YATIRIM ALDI'Romanya'nın AB üyeliği ile birlikte yatırım konusunda cazibe merkezi haline geldiğini kaydeden Gürcan, "2003 yılında 10 milyar euro olan doğrudan yatırımlar, 2019 yılında 83,9 milyar euroya yükseldi. Yatırımların yüzde 32'si imalat sektöründe. Dacia ve Ford ülkede üretim yapıyor. 2019 yılında yüzde 23 büyüme kaydeden otomotiv sektöründe ciro 30 milyar euroya ulaştı. Gümrük vergisi avantajı, AB fonlarından yararlanma imkanı, ekonomik göstergelerdeki istikrarı, coğrafi konumu, kültürel ve tarihi yakınlığı ile ülkemize olan olumlu yaklaşım Romanya'yı Türk yatırımcılar açısından cazip kılan en önemli faktörler arasında yer alıyor" dedi. OTOMOTİVDE ÖNEMLİ FIRSATLAR Köstence Ticaret Ataşesi Kadir Yazıhan, Romanya'nın üzerinde önemle durulması gereken bir pazar olduğunu vurguladı. Özellikle otomotiv sektöründe ülkede ciddi bir potansiyel bulunduğunu ifade eden Yazıhan, Dacia ve Ford ile birlikte çok uluslu otomotiv yan sanayi firmalarının da Romanya'da yatırımlarının bulunduğunu kaydetti.ROMANYA'DA 15 BİNDEN FAZLA TÜRK ŞİRKETİ DEİK Türkiye-Romanya İş Konseyi Başkanı Ömer Süsli de Türkiye'nin Romanya'ya ihracatının artması adına çalıştıklarını söyledi. Pandemi dolayısıyla yaşanan kayıpları yılın ikinci yarısında telafi etmeyi hedeflediklerini belirten Süsli, "Romanya Türkiye'ye çok yakın bir ülke. Romanya'daki insanların Türk firmalarına çok olumlu yaklaşımları var. Bizleri kendilerinden biri gibi görüyorlar. Burada 15 binden fazla Türk şirketi var. Almanya'nın ardından yurt dışında en çok Türk şirketinin olduğu ülke Romanya. Ülkemizin önemli firmalarının bir ayağı da burada. Çok başarılı işler yapıyorlar. Romanya'da Türk İş Adamları Derneği'miz de var. Romanya'ya yatırım yapmak isteyen iş insanlarımız gereken her türlü desteği bu derneğimizden de alabilirler" dedi.UİB Genel Sekreter Yardımcısı Birgül Polat da UİB'in Türkiye'nin 45 ilinde yaklaşık 10 bin aktif üyesi bulunduğunu söyledi. 2019 yılında 31,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren UİB'in Romanya'ya ihracatının 1 milyar 70 milyon dolar olduğu bilgisini verdi.

Romanya, Türkiye, Bükreş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 15:43 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bükreş Büyükelçisi Aramaz: Bursalı firmaların Romanya'daki ticari etkinliği artıyor - Son Dakika Ekonomi

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