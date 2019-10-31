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Son Dakika Güncel Bükreş havaalanında Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Bükreş havaalanında Cumhuriyet Bayramı kutlaması

34 dakika önce

Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Henri Coanda Uluslararası Havaalanı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde bir etkinlik gerçekleştirildi.

Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Henri Coanda Uluslararası Havaalanı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde bir etkinlik gerçekleştirildi.

Havaalanının içindeki gidiş terminalinde Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği, Türk Hava Yolları, Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk İşadamları Derneği (TİAD) ve Bükreş Henri Coanda Havaalanı yönetimi ile iş birliğinde organize edilen etkinliğe, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz da katıldı.

Havaalanında bulunan yolculara Türk lokumu, baklava ve Türk kahvesi ikram edilirken, yolcular aynı zamanda Göbeklitepe resim sergisini gezme ve Türk musikisi dinleme imkanı buldu.

"Delikanlılar" adlı Türk halk dansları topluluğunun performansı da programa katılanlar tarafından ilgiyle izlendi.

Bükreş havaalanında Cumhuriyet Bayramı kutlaması

29 ekim cumhuriyet bayramı, Romanya, Bükreş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 01:27 Kaynak: AA
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