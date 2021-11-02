Bükreş YEE ile Giurgiu Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Romanya'daki Bükreş Yunus Emre Enstitüsünün (YEE), ülkenin Bulgaristan sınırındaki kenti Giurgiu Büyükşehir Belediyesi ile pek çok alanı kapsayan iş birliği protokolü imzalandığı belirtildi.

Bükreş YEE'den yapılan yazılı açıklamada, Giurgiu Büyükşehir Belediye Başkanı Adrian Anghelescu'nun dünya çapında faaliyetlere imza atan YEE ile iş birliği yapmaktan ve bunu somutlaştıran protokolü imzalamaktan onur duyduğu bildirildi.

YEE'nin düzenleyeceği ve belediyeyle iş birliği içinde olacağı bütün çalışmaların imkanlar dahilinde destekleneceği aktarılan açıklamada, "Yapılacak ortak çalışmalar ve ziyaretlerle kültürel bir bütün oluşturacağımıza inanıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bükreş YEE Müdürü Mustafa Yıldız, yaptığı açıklamada Türkiye ve Romanya'nın belli geçmişe dayalı kültürel birikimi ve ortaklığı olduğunu belirterek, iş birliği protokolüne imza atılan yer olan Giurgiu şehrinin ise Osmanlı döneminde çok işlek bir şehir olduğunu anımsattı.

Şehirdeki kalıntılara ve ayakta kalan birkaç esere bakıldığında buranın eski bir Türk şehri olduğunun görüldüğünü kaydeden Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Geçmişten beri devam eden birlikteliğimizin gelecek nesillere dostluk ve sevgiyle birlikte kalıcı bir miras olarak aktarılmasını arzuluyoruz. İmzaladığımız protokol kağıt üstünde kalmayacak, önümüzdeki aydan itibaren isteyen bütün belediye çalışanlarına derhal Türkçe öğrenim desteği vereceğiz. Düzenlenecek ortak faaliyetlerin organizasyonunda birbirimize destek olacağız. Birlikten doğan güç bize daha çok kültür-sanat etkinliği yapabilme ve daha çok kişiye Türkçe öğretme imkanı sağlayacak."