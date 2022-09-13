Romanya'da 2011'den itibaren faaliyet gösteren Bükreş YEE'nin düzenlediği kurslar, kültürel etkinlikler aracılığıyla Türk dili, kültürü, sanatı ve tarihi tanıtılarak birçok alanda kültürel diplomasi çerçevesinde Türk-Rumen dostluğu ve iş birlikleri geliştirildi.

Kaynak: AA

Yunus Emre, Romanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yunus Emre Enstitüsü Bükreş'te 3 binden fazla kamu görevlisine Türkçe öğretti - Son Dakika

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