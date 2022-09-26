Süper Tayfun Noru, Filipinler'i Vurdu - Son Dakika
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Süper Tayfun Noru, Filipinler'i Vurdu

26.09.2022 21:54
Süper Tayfun Noru, Filipinler'i Vurdu

BULACAN, 26 Eylül (Xinhua) -- Süper Tayfun Noru, Filipinler'deki Luzon adasını Pazar öğleden sonra başlayan şiddetli yağış ve rüzgarla etkisi altına aldı.

BULACAN, 26 Eylül (Xinhua) -- Süper Tayfun Noru, Filipinler'deki Luzon adasını Pazar öğleden sonra başlayan şiddetli yağış ve rüzgarla etkisi altına aldı. Güneydoğu Asya ülkesini vuran tayfun nedeniyle Pazartesi günü beş kişi hayatını kaybetti.

Süper Tayfun Noru, Filipinler'i Vurdu

Filipinler'in Bulacan eyaletinde bir çocuğun bindiği motosikletini sular altında kalmış yolda iten bir erkek, 26 Eylül 2022. (Fotoğraf: Rouelle Umali/ Xinhua)

Süper Tayfun Noru, Filipinler'i Vurdu

Havadan çekilen fotoğrafta, Süper Tayfun Noru'nun Filipinler'in Bulacan eyaletinde sular altında bıraktığı bölge görülüyor, 26 Eylül 2022. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)

Süper Tayfun Noru, Filipinler'i Vurdu

Havadan çekilen fotoğrafta, Süper Tayfun Noru'nun Filipinler'in Bulacan eyaletinde sular altında bıraktığı bölge görülüyor, 26 Eylül 2022. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)

Süper Tayfun Noru, Filipinler'i Vurdu

Filipinler'in Bulacan eyaletinde sular altında kalan bir yolda yürümeye çalışan bölge halkı, 26 Eylül 2022. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Filipinler, Eylül, Asya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Süper Tayfun Noru, Filipinler'i Vurdu - Son Dakika

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