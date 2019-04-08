Bulancak Belediye Başkanı Yakar Mazbatasını Aldı

Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, mazbatasını alarak göreve başladı.

Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, mazbatasını alarak göreve başladı.



İlçe Seçim Kuruluna giden Yakar, seçim kurulu başkanından mazbatasını aldı.



Yakar, daha sonra belediye binasına geçerek ikinci dönem başkanlık görevine başladı.



Yerel seçimde kendisine destek olanlara teşekkür eden Yakar, şöyle konuştu:



"Zorlu ve uzun bir seçim sürecini hep birlikte yaşadık. Mevlam tekrar nasip etti ve görevimize devam ediyoruz. Bizim Bulancak sevdamız hiç ara vermedi ve tüm hizmetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz. İlk dönemimizde altyapı ağırlıklı olarak büyük değişim ve dönüşüm gerçekleştirdiğimiz güzel ilçemiz Bulancak'ı ikinci dönemde çok daha büyük bir aşk ve hizmetlerle hak ettiği yere getirecek ve birlikte geliştireceğiz."

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